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MXGP Gran Bretagna: Ducati i conti non tornano, Lucas Coenen che botto!

Motocross
di Elisabetta Lubrani
domenica, 19 luglio 2026 alle 8:54
MXGP Gran Bretagna: la partenza della qualifica
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Il Mondiale Motocross riscopre dopo 26 anni il fascino delle picchiate di Foxhill scaldando l'attesa per un dodocesimo appuntamento che potrebbe mischiare ulteriormente le carte. Colpo di scena: Lucas Coenen, il fenomenale belga leader MXGP, si è capottato dopo un contatto con Maxime Renaux. La qualifica è andata in fumo, riuscirà a disputare le due manche?
Jeffrey Herlings, diretto inseguitore di Coenen, ha approfittato solo in parte dell'occasione. Su un tracciato che sembra particolarmente favorevole alle Honda, The Bullett si è un pò incartato alla partenza e la furiosa rimonta si è chiusa in quarta posizione. JH84 adesso è a 61 punti dalla vetta, un margine ridottissimo considerando che mancano ancora sette tappe (60 punti ciascuna) e un Lucas Coenen che potrebbe non schierarsi al meglio qui a Foxhill, sempre che possa farlo.

Ruben Fernandez vola

La qualifica è stata appannaggio dello spagnolo Ruben Fernandez (Honda) , al terzo centro in carriera nella mini gara del sabato. Ha preceduto un ottimo Romain Febvre (Kawasaki) e Tom Vialle (Honda) che era partito a razzo. Sabato di sofferenza per gli italiani: Andrea Adamo è uscito per ultimo dal piazzale di partenza, finendo dodicesimo. E' andata peggio ad Alberto Forato che in una caduta si è lesionato una spalla e non potrà prendere il via.

Ducati non ci siamo

Il progetto fuoristrada della marca dominante in MotoGP e Superbike era partito in pompa magna, ma in questa stagione la Desmo 450 è relegata nelle posizioni di rincalzo. Calvin Vlaanderen, unico superstite di una squadra falcidiata dagli infortuni, ha concluso la qualifica in nona posizione.

MX2: Guillem Farres si butta via

MX2 Gran Bretagna: Guillem Farres
La qualifica della under 23 anni è andata al tedesco Simon Langerfelder (KTM) approfittando della caduta all'ultimo giro di uno scatenato Guillem Farres. Lo spagnolo della Triumph, che per la gara di casa sfoggia una livrea particolare, si è arenato sul più bello restando incastrato sotto la moto proprio mentre Langerfelder sopraggiungeva. Sull'ultimo salto Farres è comunque riuscito a riprendersi almeno il secondo posto con un deciso sorpasso sul compagno di squadra McLellan. Adesso Farres è a soli 12 punti da Sacha Coenen finito quanto. Incoraggiante nona posizione per Ferruccio Zanchi, unico ducatista al via.
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