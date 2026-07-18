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Bezzecchi, revisione al ginocchio sinistro: nuovo aggiornamento Aprilia

MotoGP
di Matteo Bellan
sabato, 18 luglio 2026 alle 14:40
Marco Bezzecchi pilota Aprilia Racing MotoGP
MotoGP, Marco Bezzecchi: il nuovo comunicato Aprilia
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Da Aprilia un nuovo aggiornamento sulla situazione del pilota riminese, infortunatosi di nuovo in occasione dell'ultimo GP al Sachsenring.
Non è un momento particolarmente felice per Marco Bezzecchi, protagonista di un avvio di stagione MotoGP 2026 molto positivo e poi finito in un vortice di eventi negativi. Tra cadute, squalifiche e infortuni ha perso la leadership della classifica generale e ora occupa la quarta posizione, a 22 punti dal compagno di squadra Jorge Martin. I giochi per il titolo mondiale sono apertissimi, con almeno cinque piloti che in questo momento possono pensare concretamente di trionfare a fine campionato.

MotoGP, come sta Bezzecchi

Nella giornata di domenica Bezzecchi è stato operato alla clavicola sinistra dal Dottor Giuseppe Porcellini presso l’Ospedale Universitario di Sassuolo: la frattura rimediata al Sachsenring è stata ridotta e stabilizzata.
Bezzecchi guida l'Aprilia MotoGP al Sachsenring
Aprilia MotoGP: le condizioni di Bezzecchi
Poco fa Aprilia ha rilasciato un'altra nota ufficiale per informare che, questa mattina, il pilota si è sottoposto a una revisione di routine per la pulizia della ferita al ginocchio sinistro accusata nella caduta in Germania. Bezzecchi è già tornato a casa e continuerà la riabilitazione in vista del GP di Silverstone.
Anche se non sarà al 100% della condizione fisica, il 27enne romagnolo dovrebbe essere regolarmente in sella in Inghilterra nel weekend 7-9 agosto. Probabilmente, dovrà correre in difesa e cercare di evitare rischi, conquistando il maggior numero di punti possibili. Nel successivo gran premio ad Aragon (28-30 agosto) dovrebbe essere in uno stato di forma decisamente migliore.

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Marco Bezzecchi

diMatteo Bellan

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