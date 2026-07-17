La giornata di libere a Spa Francorchamps è andata in archivio con la Mercedes che ha mostrato i muscoli. Ma attenzione a Ferrari e Red Bull.

Il primo scampolo di GP Belgio ci ha lasciato molte domande. La più eloquente continua a riguardare che gara sarà potrebbe essere piena di sorpassi “finti”. Ci sarà anche una girandola di retrocessioni in griglia: qui introdurre pezzi nuovi e andare in penalità si paga meno, perchè i sorpassi sono agevoli. Vediamo dunque cosa ci ha detto la giornata dal fuori al dentro la pista.

Norris ed Hajdar vanno in penalità

Il campione del Mondo di Formula 1 Lando Norris ha deciso di utilizzare la nuova centralina sul suo motore Mercedes. Questo per via dell’affidabilità che pare essere il tallone d’Achille dei motorizzati Mercedes. Dieci le posizioni che il britannico dovrà scontare sulla griglia, con la speranza che questa nuova componente possa evitare ulteriori difficoltà. Isack Hadjar invece scatterà dal fondo visto che andrà ad utilizzare il quinto motore della stagione. Il franco-algerino veniva da un buon momento, ma è evidente che è meglio cambiare qui il propulsore e testarlo bene. Le malelingue sostengono anche che sia una mossa per far partire Isack dietro Max Verstappen che non è stato contentissimo del momento di forma del compagno di squadra.

Alonso già pensa alla finale dei Mondiali

Fernando Alonso ha dichiarato che spera di finire presto la gara e di potersi così concentrare sulla finale dei Mondiali di calcio dove la sua Spagna se la vedrà contro l’Argentina. L’uscita di Alonso è una critica alla Aston Martin che quest’anno non lo sta facendo divertire. La prova, tuttavia, potrebbe essere falsata dal recupero dell'energia: Norris ha detto che molte curve leggendarie del circuito non potranno essere fatta a pieno. Un vero peccato, dato che Spa Francorchamps è il circuito più bello al mondo. Questo regolamento forse è più adatto ai tracciati cittadini. La pioggia non pare attesa, ma non si sa mai. Sicuramente non potrà finire come il 2021 o come lo scorso anno dove si è dovuti aspettare che il temporale finisse. Ora si può correre anche sul bagnato e forse questa è l’unica carta che potrebbe vitalizzare questa prova belga, un po’ come nel 2008, nella lotta tra Lewis Hamilton e Kimi Raikkonen diventata leggenda.

Primo Antonelli, paura per Gasly

Il venerdì si è concluso con Andrea Kimi Antonelli che ha fatto registrare il miglior giro della seconda sessione. Dietro di lui subito Norris ma attenzione alla Red Bull, soprattutto a quella di Verstappen. L’olandese ha chiuso in testa la prima sessione e in terza la seconda. Quarto Hamilton mentre soltanto undicesimo Charles Leclerc . La prima giornata non sorride a George Russell che conclude ottavo, ma il tempo per migliorarsi c’è. Brutto incidente di Pierre Gasly durante le FP2 dove a 15 minuti dalla fine della sessione ha perso il controllo della sua Alpine prima di Stavelot. Il francese per fortuna non ha riportato danni.

I tempi della FP2 valevoli per il GP del Belgio

“Come ho progettato il mio sogno” la biografia di Adrian Newey il “mago” dei tecnici di Formula 1. In vendita su Amazon e in tutte le librerie.

FOTO: Formula 1