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Valentino Rossi, 47 anni a tutto gas: due nuove sfide oltre la MotoGP

MotoGP
di Luigi Ciamburro
giovedì, 16 luglio 2026 alle 9:41
Valentino Rossi
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Valentino Rossi si è ritirato dalla MotoGP ormai da diversi anni ma resta tuttora un'icona di livello mondiale. Nei giorni scorsi c'era anche il Dottore all'evento "Moto d'Italia – Cultura oltre la pista" organizzato dal Ministero degli Esteri e dedicata alla promozione internazionale dell'industria motociclistica italiana, uno dei grandi successi del Made in Italy.

Valentino icona leggendaria

Sotto i riflettori c'erano Pecco Bagnaia, Marco Bezzecchi, Max Biaggi e, appunto, Valentino Rossi. Ancora tanti tifosi al suo seguito, per strada e nel paddock, che ricordano le sue formidabili gesta, il carisma, le vittorie, i duelli con storici rivali. "La mia più grande vittoria è stata quella di aver avvicinato il motociclismo a così tante persone", ha detto il patron del team Pertamina Enduro VR46.

VR46 ai vertici della MotoGP

Nonostante non sia più attivo in MotoGP, Valentino Rossi è presente con la sua squadra, quest'anno ai vertici di classifica grazie ai numeri di Fabio Di Giannantonio. -24 punti dal leader provvisorio Jorge Martin, 10 lunghezze di distanza dal secondo classificato Ai Ogura. L'applauso più fragoroso durante l'evento capitolino è riservato proprio al Dottore, simbolo italiano per eccellenza del motociclismo. "Vedere ancora gente che indossa il mio cappellino è un onore. La soddisfazione di aver fatto conoscere il motociclismo a così tante persone che ne erano estranee è stata la mia più grande vittoria. Più dei nove titoli mondiali".
L'Italia è ancora al vertice della MotoGP e parte del merito va anche alla sua VR46 Riders Academy, dove sono cresciuti piloti come Bagnaia, tre volte iridato, e Bezzecchi. Gli allenamenti al Ranch e i consigli di Valentino Rossi hanno aiutato non poco la carriera di questi giovani piloti. "Sono fortunato a poter ancora vivere questo sport, anche se è diverso rispetto a quando ero fuori dalla pista. Mi manca sempre correre in MotoGP, ma non ho rimpianti. Ora corro con le auto e mi diverto molto".
Valentino Rossi e Lando Norris

Rossi e Norris a Le Mans

Nonostante i suoi 47 anni di età, il campione di Tavullia fissa altri obiettivi in carriera. Insieme a Lando Norris, hanno discusso seriamente la possibilità di correre insieme alla 24 Ore di Le Mans. Non è qualcosa che accadrà a breve a causa degli impegni del calendario di Formula 1, ma l'idea è in fase di evoluzione ed entrambi i piloti desiderano realizzare questo sogno nel cassetto. Il #46 ha partecipato alle ultime edizioni nella categoria LMGT3 con il team BMW. Nonostante abbia dimostrato un ritmo fantastico, la fortuna non è stata dalla sua parte e in entrambe le occasioni è stato costretto al ritiro.

Il Dottore nell'Inferno verde

Ma Valentino Rossi ha nel mirino un altro obiettivo: correre al Nordschleife, l'Inferno verde. Ma prima di aderire ad una competizione al Nurburgring serve la licenza e le date per ottenerla sono poche. Valentino si sta organizzando con il marchio BMW e può contare sulle semplificazioni adottate da ADAC e dagli organizzatori della N24, consentendo di velocizzare alcuni passaggi burocratici, pratici e tecnici, al fine di conseguire la patente di livello inferiore che gli darebbe modo di iscriversi ad un evento endurance sul circuito tedesco. Potrebbe bastare un'unica corsa completando 8 giri senza commettere alcuna infrazione.

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Valentino Rossi

diLuigi Ciamburro

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