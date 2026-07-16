La serie positiva di risultati impreziosita dalla memorabile e storica vittoria di Assen sono stati degli elementi che hanno trascinato Ai Ogura addirittura al secondo posto di campionato, distante 14 punti dal capoclassifica Jorge Martin. Tutto questo alla sua seconda stagione in MotoGP, facendosi conoscere anche al grande pubblico, estasiato dal motociclista giapponese per la sua guida, per esser personaggio senza... voler essere personaggio. In questa prima metà di campionato c'è un ulteriore elemento che giova alla considerazione del Campione del Mondo Moto2 2024 dinanzi al pubblico "casualone": rendersi protagonista di pregevoli rimonte.

SPECIALISTA DELLE RIMONTE

Anche senza aver visto alcuna Sprint o gara finora disputata, lo dicono i numeri. Nelle 22 sfide (gare corte o lunghe che siano) andate in archivio, in 18 occasioni Ai Ogura ha recuperato posizioni rispetto alla piazzola nello schieramento di partenza. Quattro le eccezioni: la Sprint di Jerez (complice la comparsa della pioggia: da 11° in griglia a 15° al traguardo, ma l'indomani 5° nella gara lunga), quella di Balaton (da 10° a 11°) e, ironia della sorte, le due corse di Brno. Scattato dalla pole, si ritrovò battuto da Pecco Bagnaia (Sprint) e Marc Marquez (Gran Premio), chiudendo secondo in entrambe le circostanze.

65 POSIZIONI GUADAGNATE

Al netto di queste 4 eccezioni, nelle 18 Sprint/Gare ha complessivamente recuperato 65 posizioni rispetto alla piazzola in griglia. Una media di quasi 4 posizioni guadagnate ad ogni corsa, rendendolo protagoniste di rimonte stellari. Con un dato oltretutto che poteva esser ancor più fragoroso: nella gara di Austin, quando scattò 10° in griglia, recuperò fino ad un posto sul podio fino ad un problema tecnico che lo costrinse alla resa.

APPROCCIO

Di fatto per Ai Ogura, miglioratosi nettamente nel rendimento in qualifica e nei primi giri di gara, si tratta anche di un discorso di approccio. Primi giri per una panoramica generale della situazione, prima di fare il tutto e per tutto, senza mangiarsi le gomme. Questo senza far mancare rimonte da antologia ed alcuni sorpassi già nella clip di fine anno delle migliori cose viste nella stagione MotoGP.