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Ogura-show al Sachsenring: l'anti Marquez che non ti aspettavi

MotoGP
di Diana Tamantini
lunedì, 13 luglio 2026 alle 7:40
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Ai Ogura reduce da un gran GP Germania e ora 2° nella classifica generale. È ormai un pilota concreto per la lotta al vertice in MotoGP.
"Penso siamo da top 6". Ai Ogura, di nuovo reduce da un doppio podio, stavolta al Sachsenring, si esprimeva così giovedì in conferenza stampa. Il largo sorriso di soddisfazione dopo il GP Germania invece ci dice che il giapponese di Trackhouse Aprilia ha sorpreso se stesso. "Secondo qui dietro a Marquez... Ho fatto il massimo!" è stato il commento. Ma abbiamo già visto di cos'è stato capace il miglior rappresentante del Sol Levante attualmente nel Mondiale MotoGP... E non possiamo più considerarlo outsider, certo non da oggi, ma alla fine di questo round si conferma ancora di più come protagonista temibile e concreto della stagione 2026.

Il voto della prima metà di stagione 

"Pressione? La sentirei anche se fossi ultimo". Sappiamo che Ai Ogura non è certo qualcuno che esagera nelle dichiarazioni, anzi è fin troppo timido e di basso profilo, questa frase lo dimostra. Ma stavolta si sbottona un po' di più, ad esempio quando gli viene chiesto che voto dà alla sua prima metà di stagione MotoGP 2026. "Molto alto, 10/10, non mi aspettavo davvero di essere così competitivo quest'anno!" Sentendo poi i voti dei colleghi in conferenza stampa post GP (Marc Marquez s'è dato 6, Raul Fernandez 6/7), non manca una battuta. "Sono la persona più felice qui dentro!", scatenando le risate dei presenti. Riguardo la gara, "Sia nella Sprint che nel GP, è andata oltre le aspettative, possiamo essere davvero contenti. Finire 2° dopo Marc su questa pista... Credo di aver fatto il massimo!"

Ogura sempre più vicino 

Ai Ogura sorride: il Sachsenring non gli piace, non l'ha mai nascosto, ma i risultati sono stati di nuovo eccellenti. Ma svela anche un dettaglio interessante: molti piloti hanno accusato qualche problema di usura alla gomma anteriore, lui no, e c'è un motivo. "Probabilmente sono stato fortunato ad aver avuto il problema all'anteriore ieri" ha raccontato. "Ci abbiamo lavorato nel warm up e oggi siamo riusciti a gestire molto bene la gomma anteriore fino alla fine". Ma possiamo dirlo finalmente che è un chiaro contendente per il titolo? "Sì certo, siamo in un'ottima posizione in campionato e nelle ultime gare abbiamo fatto molto bene" è la risposta. "L'obiettivo è continuare a lavorare così, ma le condizioni possono sempre cambiare" ha aggiunto con un sorrisetto, la solita dose di umiltà con un pizzico di scaramanzia.

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Ai Ogura

diDiana Tamantini

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