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SBK: Bulega fine della striscia, il 90% non basta

Superbike
di Andrea Periccioli
sabato, 11 luglio 2026 alle 20:00
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Finisce la striscia di vittorie consecutive di Nicolò Bulega nel Mondiale Superbike: battuto da Iker Lecuona in Gara 1 a Donington Park.
Si interrompe a 25 il filotto (senza precedenti) di vittorie consecutive di Nicolò Bulega nel Mondiale Superbike. In Gara 1 a Donington Park, l'ex Moto3 e Moto2 è uscito sconfitto al culmine di un esaltante, avvincente e fenomenale confronto-scontro in casa Aruba.it Racing - Ducati con Iker Lecuona risoltosi soltanto nel finale. Sui saliscendi delle Midlands il motociclista emiliano ha ingaggiato un epico duello per il gradino più alto del podio, ma si è dovuto arrendere per 0"165 al compagno di squadra in stato di grazia, bravo a rispondere colpo-su-colpo agli attacchi del mattatore di questo primo scorcio di stagione 2026.

BULEGA AL TAPPETO

Il Campione del Mondo Supersport 2023 cerca di guardare il bicchiere mezzo pieno, forte di un colossale vantaggio in campionato di 116 punti. "Il secondo posto non è male come risultato. Complimenti ad Iker, lui ed il suo team hanno fatto semplicemente meglio di noi, si meritavano la vittoria. Ci ho provato fino alla fine. Se io oggi ero al 90%, Iker ha spinto al 100%: mi è mancato quel 10% che spero di trovare domani", ha ammesso Nicolò Bulega, autore insieme allo spagnolo di una serie spettacolare di sorpassi e contro-sorpassi.

DUE DUCATI A CONFRONTO

Il "derby" si è accesso negli ultimi 3 giri. Complice una sbavatura al Melbourne Hairpin, Iker Lecuona ha dovuto sudare le proverbiali sette camicie per resistere agli assalti finali di Nicolò Bulega. "All'ultimo giro volevo una buona linea all'esterno (al Melbourne Hairpin, ndr) in modo da arrivare pronto all'ultima curva. Purtroppo, così non è stato: frenando troppo forte, sono andato un po' lungo". Nelle restanti 2 manche in programma domani servirà un buon compromesso tecnico. "Nella prima parte della pista ho potuto guidare più o meno come piace a me. Nell'ultimo settore, dove ci sono i tornantini, mi è mancata invece tanta accelerazione. Iker, in prima e seconda marcia, guadagnava forse 2 decimi che dovevo recuperare in staccata, ma ero sempre troppo distante per tentare un sorpasso pulito".

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Nicolò Bulega

diAndrea Periccioli

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