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MotoGP, Marquez professore al Sachsenring: la classifica piloti aggiornata dopo la Sprint

MotoGP
di Matteo Bellan
sabato, 11 luglio 2026 alle 15:26
Gara MotoGP del Gran Premio di Germania 2026 al Sachsenring
MotoGP Germania, risultati Sprint: ordine di arrivo e classifica al Sachsenring
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Trionfo del campione in carica nella "sua" Sassonia, un capolavoro totale: tris di Desmosedici davanti, poi c'è la truppa Aprilia. Nel Mondiale la lotta si fa molto interessante.
Il sabato del Gran Premio di Germania 2026 si conclude con la vittoria di Marc Marquez nella Sprint MotoGP al Sachsenring. Gestione perfetta del pilota Ducati Lenovo, scattato dalla pole position e leader fino alla fine della corsa. Non si è mai reso attaccabile dal fratello Alex Marquez, bravo nel finale a contenere un Fabio Di Giannantonio arrembante. Podio tutto Ducati oggi pomeriggio.
La migliore Aprilia al traguardo è stata quella di Ai Ogura, che ha preceduto i colleghi di marchio Raul Fernandez e Jorge Martin. A punti anche Pecco Bagnaia, Pedro Acosta e Fabio Quartararo.

GP Germania: cronaca e risultati della sprint race

Per la prima volta è stato adottato il nuovo assetto della griglia con distanze maggiorate rispetto al passato: da 3 a 4 metri per ogni casella e da 9 a 12 metri per ogni fila. Scattato dalla pole position, Marc Marquez ha tenuto la leadership, seguito da Alex, Di Giannantonio, Ogura e Fernandez.
MM93 sempre leader dopo i primi quattro giri, ma con Alex e Diggia vicini. Anche le Aprilia di Ogura, Fernandez e Martin sono lì, con Bagnaia qualche metro più indietro. Dal sesto inizia un calo della gomma posteriore soft, con Raul che perde rispetto ai primi quattro e si porta dietro Martinator e Bagnaia.
Da metà gara Marc ha iniziato a cambiare passo, provando a fare la differenza guadagnando sugli inseguitori. Ma Alex non molla, è l'unico a tenere il passo di Marquez senior. Di Giannantonio si stacca un po', pur mantenendo margine su Ogura. Negli ultimi giri il campione in carica MotoGP allunga di qualche metro di nuovo sul fratello, mentre Diggia si avvicina alla Ducati Gresini, ma non riesce a superarla. Trionfo di Marc davanti ai due colleghi ducatisti.
Classifica Sprint Race MotoGP Germania Sachsenring
MotoGP Germania, risultati Sprint: ordine di arrivo e classifica al Sachsenring

Mondiale MotoGP 2026: le nuove classifiche piloti e costruttori

Da ricordare che Marco Bezzecchi non ha preso parte alla corsa a causa dell'infortunio rimediato nelle Qualifiche. Il pilota del team Aprilia Racing ha concluso anticipatamente il suo weekend in Sassonia e rientrerà in Italia per operarsi. Momento davvero difficile per lui.
Martin rimane il leader della classifica generale, salgono a 11 i punti di vantaggio sul compagno di squadra. Di Giannantonio si porta a -13 dalla vetta. Pienamente in lotta per il titolo mondiale MotoGP 2026 anche Ogura (-23) e Marquez (-32).
MONDIALE PILOTI MOTOGP
  1. Jorge Martin 197 punti
  2. Marco Bezzecchi 186 punti
  3. Fabio Di Giannantonio 184 punti
  4. Ai Ogura 174 punti
  5. Marc Marquez 165 punti
  6. Raul Fernandez 143
  7. Pedro Acosta 134
  8. Pecco Bagnaia 133
  9. Alex Marquez 87
  10. Fermin Aldeguer 76
  11. Luca Marini 71
  12. Enea Bastianini 69
  13. Brad Binder 58
  14. Fabio Quartararo 47
  15. Diogo Moreira 43
  16. Franco Morbidelli 43
  17. Johann Zarco 34
  18. Joan Mir 26
  19. Alex Rins 19
  20. Jack Miller 15
  21. Toprak Razgatlioglu 11
  22. Maverick Vinales 10
  23. Iker Lecuona 9
  24. Augusto Fernandez 5
MONDIALE COSTRUTTORI MOTOGP
  1. Aprilia 310 punti
  2. Ducati 294 punti
  3. KTM 177 punti
  4. Honda 101
  5. Yamaha 60

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Marc Marquez

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