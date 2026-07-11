Trionfo del campione in carica nella "sua" Sassonia, un capolavoro totale: tris di Desmosedici davanti, poi c'è la truppa Aprilia. Nel Mondiale la lotta si fa molto interessante.

Il sabato del Gran Premio di Germania 2026 si conclude con la vittoria di Marc Marquez nella Sprint MotoGP al Sachsenring. Gestione perfetta del pilota Ducati Lenovo, scattato dalla pole position e leader fino alla fine della corsa. Non si è mai reso attaccabile dal fratello Alex Marquez, bravo nel finale a contenere un Fabio Di Giannantonio arrembante. Podio tutto Ducati oggi pomeriggio.

La migliore Aprilia al traguardo è stata quella di Ai Ogura, che ha preceduto i colleghi di marchio Raul Fernandez e Jorge Martin. A punti anche Pecco Bagnaia, Pedro Acosta e Fabio Quartararo.

GP Germania: cronaca e risultati della sprint race

Per la prima volta è stato adottato il nuovo assetto della griglia con distanze maggiorate rispetto al passato: da 3 a 4 metri per ogni casella e da 9 a 12 metri per ogni fila. Scattato dalla pole position, Marc Marquez ha tenuto la leadership, seguito da Alex, Di Giannantonio, Ogura e Fernandez.

MM93 sempre leader dopo i primi quattro giri, ma con Alex e Diggia vicini. Anche le Aprilia di Ogura, Fernandez e Martin sono lì, con Bagnaia qualche metro più indietro. Dal sesto inizia un calo della gomma posteriore soft, con Raul che perde rispetto ai primi quattro e si porta dietro Martinator e Bagnaia.

Da metà gara Marc ha iniziato a cambiare passo, provando a fare la differenza guadagnando sugli inseguitori. Ma Alex non molla, è l'unico a tenere il passo di Marquez senior. Di Giannantonio si stacca un po', pur mantenendo margine su Ogura. Negli ultimi giri il campione in carica MotoGP allunga di qualche metro di nuovo sul fratello, mentre Diggia si avvicina alla Ducati Gresini, ma non riesce a superarla. Trionfo di Marc davanti ai due colleghi ducatisti.

MotoGP Germania, risultati Sprint: ordine di arrivo e classifica al Sachsenring

Mondiale MotoGP 2026: le nuove classifiche piloti e costruttori

Da ricordare che Marco Bezzecchi non ha preso parte alla corsa a causa dell'infortunio rimediato nelle Qualifiche . Il pilota del team Aprilia Racing ha concluso anticipatamente il suo weekend in Sassonia e rientrerà in Italia per operarsi. Momento davvero difficile per lui.

Martin rimane il leader della classifica generale, salgono a 11 i punti di vantaggio sul compagno di squadra. Di Giannantonio si porta a -13 dalla vetta. Pienamente in lotta per il titolo mondiale MotoGP 2026 anche Ogura (-23) e Marquez (-32).

MONDIALE PILOTI MOTOGP

Jorge Martin 197 punti Marco Bezzecchi 186 punti Fabio Di Giannantonio 184 punti Ai Ogura 174 punti Marc Marquez 165 punti Raul Fernandez 143 Pedro Acosta 134 Pecco Bagnaia 133 Alex Marquez 87 Fermin Aldeguer 76 Luca Marini 71 Enea Bastianini 69 Brad Binder 58 Fabio Quartararo 47 Diogo Moreira 43 Franco Morbidelli 43 Johann Zarco 34 Joan Mir 26 Alex Rins 19 Jack Miller 15 Toprak Razgatlioglu 11 Maverick Vinales 10 Iker Lecuona 9 Augusto Fernandez 5

MONDIALE COSTRUTTORI MOTOGP

Aprilia 310 punti Ducati 294 punti KTM 177 punti Honda 101 Yamaha 60