Bezzecchi botto e lesione, rientro immediato in Italia. Come sta il pilota Aprilia

Marco Bezzecchi infortunato al Sachsenring, l'incidente in qualifica ha provocato un bel danno alla spalla sinistra. La situazione del pilota Aprilia.

"In seguito all'incidente, Marco Bezzecchi è stato portato al centro medico del circuito dove, sotto la supervisione del Dr. Angel Charte, Direttore Medico della MotoGP, è stato sottoposto a una radiografia, che ha dimostrato una frattura completa e scomposta della clavicola sinistra. Il tipo di frattura necessita di revisione chirurgica che sarà effettuata in Italia dal Dr. Giuseppe Porcellini. Marco Bezzecchi rientrerà in Italia nelle prossime ore. Vi terremo aggiornati". Lo scenario peggiore per Marco Bezzecchi, come comunica Aprilia dopo le qualifiche MotoGP al Sachsenring:

Dalla super partenza al periodo nero: le due facce della prima metà di MotoGP 2026

Non ci voleva davvero per Marco Bezzecchi. Il pilota Aprilia, arrivato sulla pista sassione ancora molto dolorante dopo quanto successo ad Assen, è incappato in un violento highside, con successiva carambola nella ghiaia. Da subito Aprilia s'era mostrata in apprensione, ancora di più quando Bezzecchi, una volta tornato nel paddock, s'era diretto al Centro Medico con la spalla sinistra dolorante. Il responso è il peggiore, si chiude così una prima parte di stagione MotoGP iniziata alla grande ma che ha avuto un crollo inaspettato dopo il Mugello, tra problemi di vario tipo che hanno sorpreso la stessa dirigenza Aprilia (lo schiaffo al commissario su tutti), fino a questo infortunio non da poco.

Per fortuna ora tocca alla pausa estiva ed il romagnolo ha tempo per rimettersi, ma soprattutto per resettare a livello mentale. Ne hanno parlato prima Massimo Rivola dopo l'incidente di Assen, dicendo chiaramente che "Gli ci vuole una vacanza", e poi Paolo Bonora proprio ieri, che in particolare aveva sottolineato la necessità di Marco Bezzecchi di ritrovare fiducia non nella moto, ma in se stesso. I punti persi anche in questo GP peseranno, ma contano poco al momento: ora serve ritrovare il pilota Aprilia dell'inizio di campionato, la pausa estiva sarà fondamentale.