Vinales-KTM, tregua dopo le scintille? Mano tesa e spiraglio 2027

Continua il botta e risposta tra Vinales e KTM : arriva la mano tesa di Pit Beirer verso il suo attuale pilota Tech3.

Non poteva mancare da KTM la risposta dopo le ultime dichiarazioni di Vinales. Rimane un clima molto teso, ma Pit Beirer interpellato oggi sull'argomento predica calma e rinvia qualsiasi discussione a dopo la pausa estiva, a mente più fredda. Il direttore sportivo del marchio austriaco però dice la sua sulla situazione attuale e tende la mano al pilota spagnolo: rimarca i guai fisici in cui sfortunatamente è incappato, aggiunge che Tech3 non è un team di serie B e sottolinea che il posto per disputare il Mondiale MotoGP 2027 c'è ancora.

Red Bull e KTM avanti insieme

Nel frattempo è arrivata la notizia di un binomio che continua. Un quarto di secolo di storia nelle competizioni, in diverse discipline ma sempre con grandi successi. Il 2027 segnerà una nuova era per il team Red Bull KTM Factory Racing in MotoGP, ma le moto arancioni Red Bull saranno ancora una volta un elemento inconfondibile della griglia di partenza. “Una partnership fantastica che dura da tantissimo tempo e va ben oltre i semplici colori delle moto" ha dichiarato Pit Beirer, Direttore Motorsport di KTM. "È una collaborazione importante e siamo felici di poter continuare a portare questo 'spettacolo' austriaco nelle nostre gare e soprattutto in MotoGP. Abbiamo ancora molto da raggiungere insieme.”

KTM, Maverick Vinales e quello "stupido incidente"

"Non è un segreto che abbiamo sperato fosse uno dei piloti Tech3 del futuro. La scorsa estate abbiamo parlato di questa possibilità, e ci ha detto di non preoccuparci per la sua salute". Pit Beirer esordisce così a motogp.com nel corso nelle "Abbiamo aspettato, poi è capitata l'occasione di ingaggiare Alex e Fabio, e Maverick non era ancora nemmeno vicino alla vecchia forma fisica". Evidenzia questo punto: "Sappiamo che pilota è, ma c'è stata questa stupida caduta sotto la pioggia e da allora sembra che le cose siano andate molto male". Il centro del discorso sembra essere che Maverick Vinales non voleva Tech3, ma la squadra factory: da lì la rabbia dello spagnolo. "Tech3 non è un team di serie B. Gunther e i ragazzi si stanno impegnando tantissimo per creare una squadra fantastica per il futuro" ha sottolineato Beirer. Pit Beirer esordisce così a motogp.com nel corso nelle prequalifiche MotoGP.. Evidenzia questo punto:. Il centro del discorso sembra essere che Maverick Vinales non voleva Tech3, ma la squadra factory: da lì la rabbia dello spagnolo.ha sottolineato Beirer.

"Vogliamo un rookie ed un pilota di esperienza"

Già in passato Gunther Steiner aveva dichiarato che voleva evitare assolutamente due esordienti in Tech3. Sembra la linea di pensiero confermata anche da KTM. "Abbiamo cercato di lasciargli tempo, di aspettare, per dimostrarci qualcosa. Abbiamo poi deciso con Gunther che uno dei due piloti sarà un giovane in arrivo dalla Moto2, ma vogliamo qualcuno di esperienza accanto a lui". Da qui la mano tesa a Maverick Vinales. "Mi dispiace per la situazione, Maverick ci piace tanto... Il tempo stringe ma il posto c'è ancora, non gli abbiamo mai detto di no". Riguardo poi al posto mancato nel team factory, "Posso capire la sua frustrazione, era la sua speranza e voleva lottare lì. Ma adesso bisogna calmarsi, la stagione è ancora lunga e deve ancora rimettersi totalmente in forma. Usiamo la pausa estiva per calmarci e poi ne riparleremo".