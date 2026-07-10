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SBK Donington FP2: dov'è la concorrenza di Ducati? Brutto botto di Mackenzie

Superbike
di Matteo Bellan
venerdì, 10 luglio 2026 alle 17:10
Nicolò Bulega guida la Ducati Superbike a Donington Park Circuit
Superbike Donington, risultati FP2: tempi e classifica
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Ducati si conferma al top anche in Gran Bretagna: ce ne sono sette nella top 10. La prima delle altre è la Bimota, bene Kawasaki e anche Rea.
Il venerdì Superbike al Donington Park Circuit è terminato con il miglior tempo di Nicolo Bulega nelle FP2. Il pilota del team Aruba Ducati ha siglato un 1'25"460, confermandosi il migliore dopo aver già guidato le FP1 del mattino. Ha messo le basi per provare a vincere su una pista sulla quale non ha mai trionfato, se non in Supersport.

SBK: Ducati superiore, Bimota prima delle altre

Bulega è il più veloce di tutti, ma in generale la Ducati si sta mostrando superiore su quello che in passato non era uno dei tracciati migliori per la Panigale V4 R. Al terzo posto c'è Iker Lecuona, distante 250 millesimi dal compagno di squadra. Entrambi i piloti Aruba Ducati hanno fatto il miglior tempo a inizio turno per poi concentrare il lavoro sul passo gara.
Nel finale di FP2 è stato Yari Montella a prendersi il secondo crono, chiudendo a 207 millesimi da Bulegas. Ottima prestazione per il pilota del Barni Spark Racing Team, sempre più a suo agio con la sua Ducati. Alle sue spalle c'è la Bimota di Alex Lowes, seguito dalle Panigale di Tarran Mackenzie, Alvaro Bautista e Lorenzo Baldassarri.

L'incidente di Mackenzie

Da segnalare che a 8'27" dalla fine è stata esposta la bandiera rossa a causa di una brutta caduta di Mackenzie in curva 12. Il britannico è stato rapidamente soccorso, venendo poi dichiarato cosciente, cosa che ha fatto tirare un sospiro di sollievo.
Dopo un po' è stato mostrato il replay dell'accaduto, con la sua Ducati che si muove tantissimo e poi lo scaraventa a terra. Il fatto che a un certo punto sia stato mostrato il volto del pilota è stata una buona notizia. Ovviamente, è stato trasportato in ambulanza al Centro Medico per i primi controlli medici. Una volta sistemate le barriere, la seconda sessione di prove libere Superbike è ripartita.

Kawasaki e Rea in top 10

Ottavo tempo per Garrett Gerloff su Kawasaki: il texano deve riscattare un pessimo round SBK a Misano e vuole cercare di stare in top 10 in questo weekend nel quale sembra molto difficile potersela giocare con l'armata ducatista.
La migliore Honda è quella di Jonathan Rea, già brillante nella prima sessione di prove libere e poi decimo nella seconda. Davanti a lui Thomas Bridewell su Ducati del team Advocates Superbike. Sulla CBR1000RR-R Fireblade SP del sei volte campione del mondo ci sono alcune novità che il team HRC sta testando per cercare di migliorare.

Yamaha e BMW male, male, male

Axel Bassani con l'altra Bimota è solo tredicesimo, dietro alla coppia ducatista Sam Lowes-Surra e davanti alle Yamaha R1 di Xavi Vierge e Remy Gardner. La casa di Iwata ha faticato tanto in queste prove libere Superbike a Donington Park. Andrea Locatelli è addirittura diciottesimo, appena davanti a Stefano Manzi e dietro alla BMW del rientrante Danilo Petrucci. Miguel Oliveira con l'altra M 1000 RR è ventesimo, qualcosa di importante non ha funzionato.

Superbike Donington, risultati FP2: tempi e classifica

Classifica Superbike SBK FP2 Donington Park
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