Southern 100: Dean Harrison fa il marziano fra i muri di Billown, guarda qui gara 1

Dean Harrison è sempre più il Re delle road races di questa stagione. Dopo i trionfi al TT del mese scorso, il pilota ufficiale Honda Britain (costola HRC) sta sbaragliando anche alla Southern 100.

Stiamo parlando di una degli appuntamenti più importanti del calendario delle corse su strada. La Southern 100 si disputa sul tracciato di Billown che misura 6,8 chilometri intorno alla cittadina di Castetown, nella parte meridionale dell'Isola di Man. Non ha il fascino del Mountain Course (60,6 chilometri) ma per il resto niente da invidiare. Anche qui si viaggia a medie stratosferiche, fra case e muretti: il primato sul giro, dello stesso Dean Harrison, a 190 kmh/. Se possibile, è un tracciato ancora più pericoloso del TT. Con un'altro elemento da considerare: qui i piloti partono tutti insieme, come alla NorthWest e all'Ulster TT, non a cronometro come al TT.

Dean Harrison imprendibile

Nella prima delle tre giornate di gara si sono disputate, fra le altre, due gare "Senior", la top class, dove si utilizzano moto in configurazione Superbike. Al via quasi tutti i migliori specialisti delle road racing: Harrison, Michael Dunlop e Peter Hickman su tutti. Nella prima corsa Dean Harrison ha fatto il marziano: è rimasto davanti per tutti i sette giri in programma, terminando la sfida con una decina di secondi di vantaggio. La Honda CBR-RR ufficiale in configurazione "road racing" è diventata un missile fuori portata per le BMW dei due rivali. Michael Dunlop, in difficoltà fin dal via, è stato poi costretto al ritiro. Peter Hickman ha duellato fino alla fine con Nathan Harrison, anche lui su una Honda. Il nativo dell'Isola di Man alla fine è riuscito a resistere agli attacchi di Hickman fra l'entusiasmo dei suoi conterranei.

La Southern 100 in streaming

Stessa musica nella seconda prova Senior di giornata, sempre sulla distanza di sette giri. In questa occasione Dean Harrison ha preceduto Mike Brownie e lo stesso Nathan Harrison.

La Southern 100 è visibile in streaming, a pagamento, disponibile anche per la giornata di gare conclusiva giovedi 9 luglio. Gli organizzatori però hanno diffuso la prima gara Senior per tutti, la potete gustare nel link qui sotto. Guardate che roba...

Foto: Southern 100