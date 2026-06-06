MOTOGPSUPERBIKE MOTOCROSS IN PISTA STORIE DI MOTO NOVITA’PAOLO GOZZI BLOGBOOKSHOP

Clamoroso: il gran finale del Tourist Trophy 2026 è stato cancellato

In Pista
di Paolo Gozzi
sabato, 06 giugno 2026 alle 16:51
Tourist Trophy 2026 gran finale cancellato
Incredibile epilogo del Tourist Trophy 2026: causa meteo avverso le gare finali sono state cancellate, incluso il Senior TT che nella giornata di venerdi era stato interrotto al secondo dei quattro giri per un grave incidente. L'evento principale era stato riprogrammato per la giornata odierna ma dopo una serie di rinvii gli organizzatori hanno mandato tutti a casa.
Per salvare le apparenze e gli interessi dei minufici sponsor, è stato deciso di assegnare comunque la vittoria del Senior TT a Dean Harrison, che con la Honda ufficiale stava dominando lo spezzone di gara prima dello stop. Sul podio virtuale i piloti BMW Peter Hickman eJosh Brooks. La decisione evita il vuoto nell'albo d'oro del Senior TT per il secondo anno di fila: anche nel 2025 infatti era stato cancellato per maltempo. Gli organizzatori avevano previsto una serie di misure perchè l'inconveniente non si ripetesse, inclusa la possibilità di estendere il programma a domenica 7 giugno. Ma le previsioni sono pessime, per cui è stata assunta una decisione che non ha precedenti nei 115 anni della gara di moto più folle e affascinante del pianeta.
Michael Dunlop tre successi al TT 2026

Harrison e Dunlop sono i Re

Dal programma erano già sparite le due gare Superstock e la decisione odierna impedisce anche lo svolgimento della SportBike 2, che avrebbe visto al via i nostri Stefano Bonetti (Aprilia) e Andrea Majola (Paton). Questa tormentata edizione passerà agli annali per la doppietta di Dean Harrison con Honda CBR-RR nelle big bike (Superbike e Senior TT): con questa vittoria semi platonica raggiunge quota sette trionfi all'Isola di Man. Ma anche per i tre successi Michael Dunlop: doppietta in Supersport con la Ducati Panigale V2 e trionfo nella SportBike 1 con la Paton SC1. Con questo bottino MD raggiunge l'astronomica cifra di 36 successi all'Isola di Man.

Come stanno i feriti?

Il Senior TT era stato interrotto venerdi nel tardo pomeriggio per il pauroso incidente capitato al finlandese Erno Kostamo, uno dei veterani del TT. Volato nel tratto di 11° MIlestone è stato soccorso ed elitrasportato in ospedale, senza mai perdere conoscenza, prima all'ospedale di Douglas e successivamente nel più attrezzato centro di Aintree. Ha riportato contusioni alle gambe e al bacino. Nel corso della Supersport 2 il britannico Jamie Cringle è uscito di strada a Union Mills: anch'esso è ricoverato ad Aintree con vari traumi, ma non è in pericolo di vita. Terrificante anche l'incidente occorso a Michael Evans durante la SportBike a Braddan Oak: però se l'è cavata solo con qualche contusione, che comunque ha richiesto il ricovero in ospedale.
La 115° edizione è stata purtroppo segnata anche dalla tragica morte di Daniel Ingham, 33 anni, morto durante le qualifiche Superbike nell'incidente a Doran Bend, nel tratto guidato di Glen Helen. Lascia due bambini ed è la 271° vittima del TT. C'era stata una vittima anche nel Pre-TT Classic Road Races che si corre a Billown, un circuito stradale che si snoda nelle stradine a sud di Douglas, capitale dell'Isola di Man. E' un percorso differente dal più noto e prestigioso Mountain Circuit ma altrettanto veloce e pericoloso. A perdere la vita il 68enne Alan Oversbry.

Leggi anche

Paura al Tourist Trophy: il Senior TT fermato con la bandiera rossaPaura al Tourist Trophy: il Senior TT fermato con la bandiera rossa
Incredibile Michael Dunlop: con la Paton straccia i record della SportbikeIncredibile Michael Dunlop: con la Paton straccia i record della Sportbike
Corsedimoto su Instagram, iscriviti qui al nostro canale di news
Tourist Trophy

diPaolo Gozzi

Continua a leggere

loading

Potrebbe anche piacerti

KC2A8995 copia_result
In Pista

CIV Superbike Imola Gara 1: Cavalieri vince, Delbianco sbaglia

06 giugno 2026
fernandez-leopard-moto3-lundberg
In Pista

Squalifica shock in Moto3, team Leopard guerra al Potere: "Costi quello che costi"

06 giugno 2026
piqueras-moto2-out
In Pista

Moto2 Ungheria, stop per Piqueras: l'annuncio MSi Racing "Priorità al pieno recupero"

06 giugno 2026

Altre notizie

Raul Fernandez pilota del team Trackhouse MotoGP sorride seduto nel box

Raul Fernandez merita la MotoGP, ma Manu Gonzalez incalza: Trackhouse deve decidere

MotoGP
razgatlioglu-moreira-motogp-ungheria

Razgatlioglu e Moreira davanti ai big Yamaha e Honda: la svolta passa dai rookie?

MotoGP
Antonelli

Formula 1: Kimi Antonelli è Pole pure a Monaco!

Formula 1
Marc Marquez festeggia la vittoria nella Sprint MotoGP in Ungheria

Marc Marquez ritrova la magia e spaventa Aprilia: Ducati può riaprire il Mondiale?

MotoGP
KC2A8995 copia_result

CIV Superbike Imola Gara 1: Cavalieri vince, Delbianco sbaglia

In Pista

Articoli popolari

Tourist Trophy: il Senior TT fermato per incidente

Paura al Tourist Trophy: il Senior TT fermato con la bandiera rossa

In Pista
fernandez-moto3-squalifiche

Moto3, stangata ad Adrian Fernandez: squalifica da 6 GP per irregolarità tecniche!

In Pista
Iker Lecuona pilota Gresini Racing nelle Prove MotoGP a Balaton Park, Ungheria

Dalla SBK alla MotoGP, Lecuona sorprende: arrivano i messaggi di Alex Marquez e Bulega

MotoGP
Guenther Steiner

Mercato piloti sotto scacco di Tech3: Steiner prepara il colpaccio

MotoGP
Fabio Di Giannantonio

Ducati GP26 al limite: un problema 'genetico' gioca a favore dell'Aprilia

MotoGP

Loading