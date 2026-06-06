Clamoroso: il gran finale del Tourist Trophy 2026 è stato cancellato

Incredibile epilogo del Tourist Trophy 2026: causa meteo avverso le gare finali sono state cancellate, incluso il Senior TT che nella giornata di venerdi era stato interrotto al secondo dei quattro giri per un grave incidente. L'evento principale era stato riprogrammato per la giornata odierna ma dopo una serie di rinvii gli organizzatori hanno mandato tutti a casa.

Per salvare le apparenze e gli interessi dei minufici sponsor, è stato deciso di assegnare comunque la vittoria del Senior TT a Dean Harrison, che con la Honda ufficiale stava dominando lo spezzone di gara prima dello stop. Sul podio virtuale i piloti BMW Peter Hickman eJosh Brooks. La decisione evita il vuoto nell'albo d'oro del Senior TT per il secondo anno di fila: anche nel 2025 infatti era stato cancellato per maltempo. Gli organizzatori avevano previsto una serie di misure perchè l'inconveniente non si ripetesse, inclusa la possibilità di estendere il programma a domenica 7 giugno. Ma le previsioni sono pessime, per cui è stata assunta una decisione che non ha precedenti nei 115 anni della gara di moto più folle e affascinante del pianeta.

Harrison e Dunlop sono i Re

Dal programma erano già sparite le due gare Superstock e la decisione odierna impedisce anche lo svolgimento della SportBike 2, che avrebbe visto al via i nostri Stefano Bonetti (Aprilia) e Andrea Majola (Paton). Questa tormentata edizione passerà agli annali per la doppietta di Dean Harrison con Honda CBR-RR nelle big bike (Superbike e Senior TT): con questa vittoria semi platonica raggiunge quota sette trionfi all'Isola di Man. Ma anche per i tre successi Michael Dunlop: doppietta in Supersport con la Ducati Panigale V2 e trionfo nella SportBike 1 con la Paton SC1. Con questo bottino MD raggiunge l'astronomica cifra di 36 successi all'Isola di Man.

Come stanno i feriti?

Il Senior TT era stato interrotto venerdi nel tardo pomeriggio per il pauroso incidente capitato al finlandese Erno Kostamo, uno dei veterani del TT. Volato nel tratto di 11° MIlestone è stato soccorso ed elitrasportato in ospedale, senza mai perdere conoscenza, prima all'ospedale di Douglas e successivamente nel più attrezzato centro di Aintree. Ha riportato contusioni alle gambe e al bacino. Nel corso della Supersport 2 il britannico Jamie Cringle è uscito di strada a Union Mills: anch'esso è ricoverato ad Aintree con vari traumi, ma non è in pericolo di vita. Terrificante anche l'incidente occorso a Michael Evans durante la SportBike a Braddan Oak: però se l'è cavata solo con qualche contusione, che comunque ha richiesto il ricovero in ospedale.

La 115° edizione è stata purtroppo segnata anche dalla tragica morte di Daniel Ingham , 33 anni, morto durante le qualifiche Superbike nell'incidente a Doran Bend, nel tratto guidato di Glen Helen. Lascia due bambini ed è la 271° vittima del TT. C'era stata una vittima anche nel Pre-TT Classic Road Races che si corre a Billown, un circuito stradale che si snoda nelle stradine a sud di Douglas, capitale dell'Isola di Man. E' un percorso differente dal più noto e prestigioso Mountain Circuit ma altrettanto veloce e pericoloso. A perdere la vita il 68enne Alan Oversbry.