MOTOGPSUPERBIKE MOTOCROSS IN PISTA STORIE DI MOTO NOVITA’PAOLO GOZZI BLOGBOOKSHOP

Incredibile Michael Dunlop: con la Paton straccia i record della Sportbike

In Pista
di Paolo Gozzi
venerdì, 05 giugno 2026 alle 17:54
Tourist Trophy: Michael Dunlop fa ruggire la Paton nella SportBike
Michael Dunlop firma la 36° vittoria al Tourist Trophy e un solo pomeriggio fa ruggire due volte l'industria italiana. Dopo l'hurrà nella Supersport 2 con la Ducati Panigale V2, il fuoriclasse delle road races ha sbancato anche la SportBike 1 con la Paton, un altro dei nostri marchi leggendari. Ora per MD le vittorie sono 36, e questa edizione non è ancora finita.
Non succede mai niente di normale quando un pilota di questo genere si lancia giù per la discesa di Bray Hill. Con la Paton S1-R schierata ufficialmente da SC (da anni proprietario del marchio milanese) Michael Dunlop ha fatto il fenomeno, stracciando gli avversari e i record. Nei due passaggi previsti ha sbriciolato il primato sul giro, 18'10"725 il nuovo riferimento. Inoltre ha stabilito la media record della corsa, 124,30 miglia/ora (199,625 km/). Un passo pazzesco se pensiamo che la Paton è una bicilindrica 650 cc di cilindrata! A proposito: visto che c'era, MD ha stabilito anche il nuovo primato con partenza da fermo, con un primo giro in 18'18"603.

Aprilia  sul podio 

La SportBike, nuova entry level anche a livello iridato, debuttava quest'anno al TT raccogliendo l'eredità delle Supertwins, che per questa edizione sono state comunque ammesse al via. Lasciando perdere Michael Dunlop, di un altro pianeta, ha fatto scintille la battaglia fra lo scatenato Mike Brownie, anche lui con la Paton, e l'altrettanto spettacolare Paul Jordan, con l'Aprilia. Appena sei decimi il divario fra i due dopo 120 chilometri fra case, muri e ogni genere di ostacoli. Quarto posto per Peter Hickman, che per l'intera durata ha dovuto fare i conti con problematiche varie emerse sulla sua Yamaha R7.

Majola e Bonetti benissimo così 

I due road racers italiani se la sono cavata alla grandissima, viaggiando a ridosso della top ten piena di specialisti del TT. Stefano Bonetti, da tantissimi anni baluardo italiano, ha debuttato sull'Aprilia RS600 finendo tredicesimo, proprio davanti ad Andrea Majola, con la Paton S1-R. Il pilota spezzino, trionfatore del Manx TT '24, ha fatto l'intera gara alle spalle di Michael Sweeney, viaggiando fianco a fianco come fosse stata una gara in circuito. E invece questo è il TT, con il suo fascino e i suoi pericoli.
Tourist Trophy: Andrea Majola impegnato con la Paton nella SportBike
Foto: Fabio Armanino

Leggi anche

Il Senior per salvare un'edizione del TT 2026 da dimenticare tra incidenti e meteoIl Senior per salvare un'edizione del TT 2026 da dimenticare tra incidenti e meteo
La leggenda non si ferma: Michael Dunlop sbanca la Supersport 2 al Tourist TrophyLa leggenda non si ferma: Michael Dunlop sbanca la Supersport 2 al Tourist Trophy
Corsedimoto su Instagram: iscriviti qui al nostro canale di news
Tourist Trophy

diPaolo Gozzi

Continua a leggere

loading

Potrebbe anche piacerti

Tourist Trophy: il Senior TT fermato per incidente
In Pista

Paura al Tourist Trophy: il Senior TT fermato con la bandiera rossa

05 giugno 2026
KC2A0040 copia_result
In Pista

La bella storia del Team Grandi Corse: il rilancio nel CIV Superbike dopo l'inferno

05 giugno 2026
Michael Dunlop leggenda: al Tourist Trophy domina la Supersport 2
In Pista

La leggenda non si ferma: Michael Dunlop sbanca la Supersport 2 al Tourist Trophy

05 giugno 2026

Altre notizie

Tourist Trophy: il Senior TT fermato per incidente

Paura al Tourist Trophy: il Senior TT fermato con la bandiera rossa

In Pista
KC2A0040 copia_result

La bella storia del Team Grandi Corse: il rilancio nel CIV Superbike dopo l'inferno

In Pista
Iker Lecuona pilota Gresini Racing nelle Prove MotoGP a Balaton Park, Ungheria

Dalla SBK alla MotoGP, Lecuona sorprende: arrivano i messaggi di Alex Marquez e Bulega

MotoGP
Leclerc

Formula 1: Monaco inizia con il piede giusto per la Ferrari

Formula 1
acosta-motogp-ungheria-day1

Pedro Acosta in testa e confuso, chiede risposte a KTM "Non è normale"

MotoGP

Articoli popolari

Valentino Rossi

Valentino Rossi chiude il mercato: Luca Marini resta fuori

MotoGP
benistant-infortunio-mxgp-motocross

Motocross, il dramma di Thibault Benistant: parte la campagna di aiuti

Motocross
fernandez-moto3-squalifiche

Moto3, stangata ad Adrian Fernandez: squalifica da 6 GP per irregolarità tecniche!

In Pista
Isle of Man TT

Il Senior per salvare un'edizione del TT 2026 da dimenticare tra incidenti e meteo

In Pista
Marc Marquez e Jorge Martin piloti MotoGP

Marc Marquez smentisce Jorge Martin: botta e risposta a Balaton Park

MotoGP

Loading