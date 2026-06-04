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Il Senior per salvare un'edizione del TT 2026 da dimenticare tra incidenti e meteo

In Pista
di Alessio Piana
giovedì, 04 giugno 2026 alle 11:15
Isle of Man TT
Nemmeno il tempo di far suonare la sveglia e la comunicazione ufficiale era già arrivata. Gara 1 della Superstock, l'unica originariamente in programma nella giornata odierna all'Isola di Man, non si svolgerà a causa delle avverse condizioni metereologiche. Di fatto, di 10 gare previste, finora in questo tumultuoso TT 2026 se ne sono disputate soltanto 2. L'auspicio è di salvare il salvabile domani con l'evento clou rappresentato dal Senior TT, anticipato di un giorno ed accorciato nella sua distanza (dai canonici 6 a 4 giri del Mountain Course), per due settimane di attività che hanno lasciato già una coda di polemiche e di opportune riflessioni sull'andamento gestionale di un evento giunto a celebrare 115 anni di storia.

IL NUOVO PROGRAMMA

Meteo permettendo, domani dalle 12:45 locali si svolgeranno la seconda gara della Supersport (la prima vinta da Michael Dunlop), la prima della Sportbike (con i nostri portabandiera attesi protagonisti) ed il Senior TT, per l'appunto accorciato da 6 a 4 giri. Sabato, dovesse andare tutto per il meglio, andranno in scena Gara 2 della Sportbike e l'unica della Superstock, con la possibilità anche di correre eccezionalmente di domenica. Tra un rinvio e l'altro, tra una cancellazione e sì e l'altra pure, di questo TT 2026 finora c'è poco da segnalare.

GRAVI INCIDENTI

Gli incidenti, purtroppo, fanno parte della storia della road race più famosa del pianeta, ma quest'anno se ne sono registrati fin troppi. I due dei Sidecar, con i favoritissimi fratelli Crowe e Maria Costello (che ha rimediato serie conseguenze), hanno invitato gli organizzatori a cancellare ogni attività residua dei tre ruote per questa edizione oltre che per la prossima Southern 100. Un TT luttuoso per la tragica scomparsa di Alan Ingham, con altri incidenti più o meno gravi che si sono risolti fortunatamente senza particolari conseguenze per i piloti coinvolti.

PUBBLICO IN SUBBUGLIO

Nel moderno TT se piove, non si corre. Per ragioni di sicurezza, come giusto che sia. I paragoni con i tempi che furono lasciano il tempo che trovano, ma di certo l'evento atteso da un anno per centinaia (migliaia) tra piloti, addetti ai lavori, meccanici rischia di risolversi con ingenti perdite economiche. Con il rischio concreto che non soltanto i Sidecar siano l'unica categoria a non aver disputato una gara in questa edizione, con tutto ciò che ne consegue. Un danno non da meno per gli appassionati, considerando i costi (assistere al TT dell'Isola di Man non è propriamente come andare su un circuito tra traghetti, prenotazioni, permessi e affini con mesi e mesi d'anticipo) da affrontare per assistere ad una manifestazione unica nel suo genere.

DA HOLLYWOOD A COME STANNO I FATTI

Il paradosso sta nel fatto che mentre Hollywood con Brad Pitt al seguito sbarca al TT, ci sono appelli pubblici degli appassionati (ripresi anche da media locali autorevoli, da Manx Radio in giù) per "salvare lo spirito del TT". Meno business, meno show, meno interessi che si discostano dalla funzione originaria di una competizione che veicola l'essenza stessa del motociclismo. Perché il meteo ci ha messo tanto del suo in questa edizione (nella settimana di gara, sfortunatamente), ma opportune riflessioni in merito dovranno essere fatte per il futuro del TT stesso.

UN SENIOR TT PER SALVARE TUTTO

L'auspicio, in ogni caso, domani si possa quantomeno disputare il Senior TT, per gli organizzatori l'indiscussa "priorità" per ciò che resta del programma di questa edizione. Il main event del Tourist Trophy offre molteplici tematiche d'interesse, nonostante 2 giri del Mountain Course in meno. Un Dean Harrison in forma strabiliante a caccia del bis dopo l'affermazione tra le Superbike, i propositi ambiziosi di Peter Hickman e Michael Dunlop, l'eventualità che possa essere l'ultimo Senior di John McGuinness. Che di certo, prima di appendere eventualmente il casco al chiodo, vorrebbe anche correrci al TT e non restare a braccia conserte.

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