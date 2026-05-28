John McGuinness, 30 anni sul filo del rasoio: il nonno del TT è ancora un missile

L'edizione 2026 dell'Isle of Man TT celebra svariate ricorrenze. Il 115° anniversario dell'evento, con più di 1/4 del suo numero di edizioni disputate con John McGuinness impegnato in gara al Mountain Course.

Il " Morecambe Missile " festeggia infatti 30 anni dalla sua prima partecipazione al TT registratasi nel 1996, con la passione (infinita) di sempre e, tempi alla mano, intatta la sua straordinaria velocità. Anche se ha già tagliato il traguardo dei 54 anni!

30 ANNI DI MCGUINNESS AL TT

Di anno in anno John McGuinness respinge al mittente le voci su un suo possibile ritiro. Il brutto infortunio del 2017 sembrava preannunciare il suo disimpegno dalle corse su strada, ma da quella botta alla North West 200 il 23 volte vincitore di una gara al TT ha trovato nuova linfa. Riabbracciando la causa Honda ha ritrovato velocità e voglia di confrontarsi con i road racers più giovani.

PASSIONE INFINITA

"Non potrò andare avanti per sempre, ma oggi non ho assolutamente idea di quando dovrei smettere: spero soltanto di capire quando sarà il momento giusto, ma non è certamente quest'anno", ha dichiarato di recente John McGuinness nel primo evento celebrativo dei suoi 30 anni di gare al TT. "Quando corro mi sento felice. Dovrei essere deluso perché non lotto più per la vittoria, ma così non è. In Honda sto benissimo, mi hanno detto "Sentiti libero, fai ciò che vuoi, sei vuoi fermarti puoi farlo, non è un problema". Di sicuro, come ogni anno, dopo il Senior TT ci penserò, ma la mia passione per le corse e per il TT non finirà mai".

NELLA STORIA

Da quel suo debutto del 1996, a 54 anni compiuti "McG" ha raggiunto quota 23 vittorie al TT, restando tuttora il motociclista con il maggior numero di affermazioni al Senior TT. Non da meno, dal 2022 solo in 3 circostanze delle 14 gare disputate ha mancato l'appuntamento con la Top-10. Segno di una velocità intatta nonostante le primavere, le botte subite ed una nuova generazione di piloti che hanno ulteriormente alzato l'asticella.

LE FAMIGERATE 130 MPH

In questi suoi 30 anni trascorsi al TT, nell'edizione del centenario del 2007 fu il primo a siglare un giro a 130 miglia orarie di media (nello specifico 130,5 mph) al Mountain Course. Diciannove anni dopo, le famigerate 130 mph le ha raggiunte già nella terza giornata di prove, viaggiando con la Honda CBR 1000RR-R #1 a 130,863 mph (210,60 km/h) dopo un primo giro con partenza da fermo a 130,163 mph. "Devo dire che è sempre una bella sensazione vedere quel 130", ha ammesso McGuinness al termine delle terze qualifiche. Passione e velocità infinite per uno dei motociclisti più amati del pianeta.