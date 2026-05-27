MOTOGPSUPERBIKE MOTOCROSS IN PISTA STORIE DI MOTO NOVITA’PAOLO GOZZI BLOGBOOKSHOP

MotoGP 2027: primi problemi con i prototipi 850cc

MotoGP
di Luigi Ciamburro
mercoledì, 27 maggio 2026 alle 11:20
MotoGP 2026
I costruttori del campionato MotoGP sono già al lavoro sui nuovi prototipi 850cc che esordiranno ufficialmente nel 2027. Aprilia ha testato per la prima volta a Jerez il prototipo per la prossima stagione, con Lorenzo Savadori che porterà avanti il lavoro "sporco" per Marco Bezzecchi e il prossimo arrivo Pecco Bagnaia. Anche gli altri brand sono impegnati sullo sviluppo del nuovo progetto e la strada non è per nulla semplice.

Problemi con i primi test

A Noale sono a lavoro sul motore 850cc da molti mesi, provando in azienda sul banco di prova. "La moto, però, era nuova, e nel complesso è stato un buon test. Savadori ha fatto un ottimo lavoro", ha riassunto il team manager Paolo Bonora. L'eliminazione dei dispositivi holeshot e la riduzione dell'aerodinamica in genere spinge i marchi della MotoGP a una "ristrutturazione" generale delle moto. "Ora abbiamo molto lavoro da fare: senza il sistema di regolazione dell'altezza da terra, dobbiamo trovare un equilibrio diverso e un assetto diverso, anche a livello elettronico, perché il comportamento in impennata sul rettilineo cambia".
KTM e Honda hanno svolto i primi test con la nuova moto già alla fine del 2025. Ducati ha portato il suo nuovo prototipo in pista per la prima volta a metà aprile. Aprilia ha esordito per ultima, alla fine di aprile, ma si considera "in linea con i tempi previsti". Tutto è ancora in evoluzione, i prototipi attuali sono solo degli ibridi che subiranno drastiche modifiche da qui al prossimo anno. Come confermato da Marco De Luca, responsabile sviluppo veicolo in Aprilia Racing "Ripeteremo il test con una moto più perfezionata. Questa continuerà a evolversi fino alla prima gara".

Incognita gomme Pirelli

La nuova moto da 850cc richiede soprattutto una nuova distribuzione dei pesi, questa sarà una delle principali sfide per gli ingegneri. Senza dimenticare che cambierà anche il fornitore degli pneumatici, da Michelin si passerà a Pirelli. "Le gomme sono un'incognita. Non li produciamo noi, quindi non li conosciamo con precisione". Dato che Aprilia non partecipa da anni al Mondiale Superbike, il team non ha familiarità con le gomme Pirelli.
Bisogna simulare tutto con estrema attenzione per imboccare la strada giusta, un piccolo errore potrebbe costare caro e richiedere tempo prezioso per rimediare. "Se si sbaglia e ce ne si accorge troppo tardi, è davvero troppo tardi", ha aggiunto De Luca. "La simulazione rimane fondamentale. Non può essere sostituita. Non possiamo semplicemente cambiare tutto da un giorno all'altro".

Commenti in casa Honda e Ducati

Un'idea chiara sui nuovo prototipi MotoGP si avrà forse durante il prossimo inverno, come anticipa il direttore tecnico della Honda, Romano Albesiano. "Parlare delle prestazioni di questa moto è ancora molto, molto presto. Direi inutile... C'è ancora così tanto da sviluppare e così tante cose che dobbiamo prima capire. Soprattutto in relazione alle gomme", ha sottolineato l'ingegnere italiano. "Forse inizieremo a capire qualcosa al prossimo test di Sepang. Non prima".
Ducati, che dal prossimo anno schiererà Marc Marquez e Pedro Acosta nel team factory, sta già studiando le zone grigie del regolamento. "Bisogna essere avvocati prestati all’ingegneria", ha dichiarato il direttore generale Gigi Dall'Igna. In passato gli uomini di Borgo Panigale hanno saputo fare la differenza facendo leva sui vuoti dei regolamenti tecnici per sviluppare soprattutto nel campo aerodinamico, vero punto di forza della Desmosedici.

Leggi anche

MotoGP quale futuro? Tardozzi confessa: "Senza Valentino Rossi è un problema"MotoGP quale futuro? Tardozzi confessa: "Senza Valentino Rossi è un problema"
Massimo Rivola: l'identikit perfetto di Pecco BagnaiaMassimo Rivola: l'identikit perfetto di Pecco Bagnaia
Se ti piacciono i contenuti di Corsedimoto puoi selezionarla come fonte preferita cliccando qui
Aprilia

diLuigi Ciamburro

Continua a leggere

loading

Potrebbe anche piacerti

Massimo Rivola
MotoGP

Massimo Rivola: l'identikit perfetto di Pecco Bagnaia

27 maggio 2026
Toprak Razgatlioglu pilota MotoGP seduto nel box del team Prima Pramac Yamaha
MotoGP

Toprak Razgatlioglu, quanta sofferenza in MotoGP! "Neanche Marquez vincerebbe con la Yamaha"

26 maggio 2026
marquez-pirro-motogp-mugello
MotoGP

"Ci vediamo al Mugello!": Ducati riabbraccia Marc Marquez, Gresini Racing chiama Pirro

26 maggio 2026

Altre notizie

benistant-mxgp-injury-1 (1)

Benistant operato e combattivo: come sta il pilota MXGP dopo il grave incidente nel GP Francia

Motocross
Massimo Rivola

Massimo Rivola: l'identikit perfetto di Pecco Bagnaia

MotoGP
Michael Dunlop

Michael Dunlop scarta la super Ducati Panigale V4 R per il TT: se ne riparla per il 2027

In Pista
mxgp-vialle-gajser

Vialle e Gajser esclusi dalla ripartenza: la regola non chiara che fa discutere la MXGP

Motocross
Toprak Razgatlioglu pilota MotoGP seduto nel box del team Prima Pramac Yamaha

Toprak Razgatlioglu, quanta sofferenza in MotoGP! "Neanche Marquez vincerebbe con la Yamaha"

MotoGP

Articoli popolari

Toprak Razgatlioglu pilota MotoGP seduto nel box del team Prima Pramac Yamaha

Toprak Razgatlioglu, quanta sofferenza in MotoGP! "Neanche Marquez vincerebbe con la Yamaha"

MotoGP
iannone-bagger-misano-test-1

Aria di debutto: Andrea Iannone prova la Bagger, via alla nuova sfida dell'ex SBK

In Pista
Fabio Di Giannantonio e Valentino Rossi

Valentino Rossi tenta Di Giannantonio: "Sicuro di volerci lasciare?"

MotoGP
Michael Dunlop

Michael Dunlop scarta la super Ducati Panigale V4 R per il TT: se ne riparla per il 2027

In Pista
Enea Bastianini pilota KTM Tech3 MotoGP seduto nel box del suo team

MotoGP, Bastianini intravede la svolta con la KTM: al Mugello vuole sfidare Acosta

MotoGP

Loading