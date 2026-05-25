MotoGP, Bastianini intravede la svolta con la KTM: al Mugello vuole sfidare Acosta

Il pilota riminese vuole essere all'altezza di Acosta, ci ha lavorato anche nell'ultimo test e ora attende il Mugello per una prova del nove. E sul futuro...

In questo campionato MotoGP 2026 la KTM ha conquistato risultati positivi soprattutto grazie a Pedro Acosta, quarto nella classifica generale e col rammarico di essere stato steso da Ai Ogura nel finale della convulsa gara a Barcellona. Ha perso 13 punti che gli avrebbero permesso di essere a quota 105, più vicino al trio di testa composto da Marco Bezzecchi (142), Jorge Martin (127) e Fabio Di Giannantonio (116).

La seconda migliore RC16 della griglia è quella guidata da Enea Bastianini , dodicesimo in classifica con 39 punti e rimasto senza punti nel weekend in Catalunya. Un vero peccato, dato che nel 2025 proprio lì aveva conquistato il suo primo podio in una gara lunga con la KTM. Un terzo posto che era la conferma dei miglioramenti visti da Brno (terzo posto nella Sprint) e che poi non ebbe seguito, dato che dal successivo GP a Misano tornarono i problemi. Rispetto allo scorso anno, ha 8 punti in più in classifica dopo i primi sei gran premi del calendario: ne avrebbe voluti di più.

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MotoGP, test Barcellona: Bastianini ha trovato la strada?

Lunedì 18 maggio, dopo il gran premio, c'è stato un importante giorno di test MotoGP in Catalunya. Per Bastianini era fondamentale lavorare bene per cercare di migliorare feeling e velocità con la RC16. Purtroppo, la pioggia arrivata nel primo pomeriggio ha rovinato parzialmente i piani, però nel complesso il tempo trascorso in pista è servito per avere le idee più chiare sulla direzione da prendere.

Il team Red Bull KTM Tech3 ha lavorato soprattutto sul setup, provando diverse configurazioni e Bestia ha tracciato un bilancio positivo: "Ci siamo concentrati maggiormente sull'assetto, perché durante il weekend perdevo tempo rispetto a Pedro in ingresso curva. Ho cercato di capire e abbiamo fatto dei progressi. Abbiamo lavorato sul freno motore e abbiamo trovato una direzione migliore anche lì. Dopo una domenica difficile per tutti, era importante resettare e raccogliere più informazioni. Ora ho una comprensione più chiara della moto. Penso di aver avuto un buon passo nel weekend, ma quando è stato il momento di spingere non ero completamente pronto, soprattutto nel time attack".

L'ingresso curva è stato spesso un suo punto forte in passato, ma con la RC16 sta avendo qualche problema anche nel 2026. A Barcellona ha compiuto passi in avanti e ora sarà interessante vedere se al Mugello riuscirà ad essere competitivo. Molto passerà anche dalla qualifica, altro punto debole di questi due anni. Migliorare il time attack è fondamentale per partire più avanti e non doversi condannare ogni volta a dover fare delle rimonte. Vedremo se il Gran Premio d'Italia sarà l'occasione per vederlo più vicino al livello di Acosta.

Il 2027 di Enea: la clausola KTM e i rumors su Trackhouse

In queste settimane si è parlato del 28enne riminese anche in chiave mercato. Com'è ormai noto, la KTM ha una clausola che le permette di prolungare il suo contratto fino al 2027. Anche se ha la stima di Guenther Steiner, co-proprietario e CEO del team Tech3, sembra che Bastianini cambierà aria l'anno prossimo.

Sembrava tutto fatto il suo ritorno nel team Gresini, cosa che gli avrebbe permesso di tornare a guidare una Ducati, ma alla fine il posto dovrebbe andare a Joan Mir. L'ipotesi VR46 non sembra mai essere decollata, quindi per Bastianini si è spalancata la porta del team Trackhouse. Salvo colpi di scena, nella nuova era MotoGP che partirà nel 2027 con il nuovo regolamento tecnico e il nuovo fornitore di gomme (Pirelli) lui guiderà un'Aprilia RS-GP.