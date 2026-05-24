Gran Premio d’Italia 2026, pronti per lo show MotoGP al Mugello? Tutti gli orari TV e streaming

Il Mugello attende il Mondiale MotoGP 2026, debutto italiano anche per le Bagger. Il programma TV completo.
È il momento del Gran Premio d'Italia al Mugello, prima tappa tricolore della stagione 2026. Si volta pagina dopo la paura
vissuta in Catalunya: Alex Marquez e Johann Zarco chiaramente non ci saranno, ancora in dubbio Marc Marquez, polso dolorante da valutare per Pecco Bagnaia. In MotoGP continuerà il dominio Aprilia o Ducati, KTM, Honda e Yamaha diranno maggiormente la loro?
In Moto2 e Moto3 si spera in guizzi da parte dei piloti di casa, caricati magari dall'atmosfera familiare delle colline toscane... Chi emergerà? Ricordiamo che c'è anche la Bagger World Cup, al secondo evento dopo Austin, il primo nella penisola italiana. Di seguito tutti gli orari del Gran Premio di Catalunya: come sempre diretta integrale su Sky Sport (in streaming su SkyGo e NowTV), TV8 trasmetterà sempre in diretta le gare della domenica di GP.
Gli orari Sky Sport
Venerdì 29 maggio
8:25-8:45 Baggers Prove Libere 1
9:00-9:35 Moto3 Prove Libere 1
9:50-10:30 Moto2 Prove Libere 1
10:45-11:30 MotoGP Prove Libere 1
12:40-13:00 Baggers Prove Libere 2
13:15-13:50 Moto3 Prove
14:05-14:45 Moto2 Prove
15:00-16:00 MotoGP Prove
17:05-17:25 Bagger Qualifiche
Sabato 30 maggio
8:40-9:10 Moto3 Prove Libere 2
9:25-9:55 Moto2 Prove Libere 2
10:10-10:40 MotoGP Prove Libere 2
10:50-11:30 MotoGP Qualifiche (Q1-Q2)
12:10 Baggers Gara 1
12:45-13:25 Moto3 Qualifiche (Q1-Q2)
13:40-14:20 Moto2 Qualifiche (Q1-Q2)
15:00 MotoGP Sprint – 11 giri
16:10 Baggers Gara 2
Domenica 31 maggio
9:40-9:50 MotoGP Warm Up
11:00 Moto3 Gara – 17 giri
12:15 Moto2 Gara – 19 giri
14:00 MotoGP Gara – 23 giri
La diretta anche su TV8
Sabato 16 maggio
10:50-11:30 MotoGP Qualifiche (Q1-Q2)
12:45-13:25 Moto3 Qualifiche (Q1-Q2)
13:40-14:20 Moto2 Qualifiche (Q1-Q2)
15:00 MotoGP Sprint – 11 giri
Domenica 17 maggio
11:00 Moto3 Gara – 17 giri
12:15 Moto2 Gara – 19 giri
14:00 MotoGP Gara – 23 giri
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