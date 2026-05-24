Herlings-Coenen show MXGP, Triumph domina la MX2, Guillen-Fontanesi che sfida nel GP Francia

Herlings contro Coenen in MXGP , dominio Triumph in MX2, Guillen si impone su Fontanesi in WMX: ecco com'è andato il GP Francia.

Jeffrey Herlings contro Lucas Coenen: alla fine vince l'alfiere Honda per il trionfo in Gara 2, ma a pari merito col leader MXGP, visto che entrambi mettono a referto una vittoria ed un 2° posto. Non sono mancati colpi di scena, la lotta si infiamma nella classe 450 del Mondiale Motocross! Ex aequo anche nel Femminile WMX, con Daniela Guillen che solo col trionfo odierno riesce ad avere la meglio sulla nostra Kiara Fontanesi. Giornata perfetta di Triumph in MX2: Guillem Farres cala la doppietta e vince il GP su Camden McLellan, la gioia di casa è il 3° posto del poleman Mathis Valin. Non basta però per impensierire Simon Laengenfelder, sempre leader iridato con un certo margine. Di seguito cronache e classifiche.

WMX

Ieri è stata la giornata trionfale di Kiara Fontanesi con pole position e vittoria in Gara 1, oggi la spagnola Daniela Guillen ha risposto. Sembrava una fuga senza discussioni per la nostra campionessa di Parma, invece ecco la rimonta della rivale, che in pochi giri ha annullato il divario, compiendo il sorpasso determinante al 5° giro e volando via verso la vittoria. Pari merito quindi a livello di punti per le due protagoniste delle gare francesi, ma il trionfo odierno consegna la vittoria di GP a Daniela Guillen su Kiara Fontanesi. La campionessa in carica Lotte van Drunen chiude 3^ e riesce a rimediare dopo la caduta iniziale di ieri che ha rovinato la sua corsa, 4° posto di manche da applausi per Courtney Duncan (in fondo il perché col nostro approfondimento sulla campionessa kiwi).

WMX, la classifica generale dopo il GP Francia

MX2

Dalla pole di Mathis Valin (Kawasaki), spinto dal pubblico di casa, al ruggito Triumph. In Gara 1 ci pensa Guillem Farres, che di autorità precede proprio il nuovo poleman, ma la giornata del marchio britannico è iniziata davvero alla grande visto che in terza piazza c'è Camden McLellan, che proprio negli ultimi giri riesce ad imporsi sul campione in carica e leader iridato Simon Laengenfelder. In casa Italia chiudono fuori dai 10 i nostri Ferruccio Zanchi 11° e Valerio Lata 12°. Nonostante l'holeshot iniziale, Sacha Coenen chiude 8° in rimonta dopo una doppia caduta.

In Gara 2 scatta al meglio il rookie Janis Reisulis, seguono i ragazzi Triumph, Valin, Everts, Laengenfelder e tutti gli altri. I più scatenati però appaiono Farres e McLellan, inizialmente anche a duello tra loro prima di concentrarsi sulla rimonta per agganciare l'alfiere Yamaha. Si unisce anche Valin, distacco annullato negli ultimi tre giri per un finale infuocato, e in aggiunta segnaliamo una caduta per Laengenfelder. In vetta regna Triumph, doppietta di Guillem Farres su Camden McLellan, Mathis Valin infine è 3° a danno di Janis Reisulis, a lungo al comando e poi giù dal podio. Lata chiude 8°, Zanchi è 14°.

MX2, la classifica generale dopo il GP Francia

MXGP

Gara 1 scatta con l'holeshot del leader iridato Lucas Coenen davanti a Vialle, Adamo, il poleman Herlings e tutti gli altri. Al vertice davvero non c'è storia: lo scatenato belga di KTM non molla la presa, non sbaglia, ma vola via con sicurezza e coglie un netto successo nella prima manche. Dietro di lui invece c'è un po' più di battaglia: Adamo in particolare aveva sognato il primo podio di manche in MXGP, per poi cedere dopo qualche giro (chiuderà 5°). Jeffrey Herlings riesce ad assicurarsi il 2° posto finale, ottima manche anche per Tim Gajser 3° e sempre più suo agio con la Yamaha. Non brillano i beniamini di casa, a referto Ducati nei 10 con Andrea Bonacorsi.

Partenza con holeshot per Lucas Coenen, subito al comando su Herlings... Neanche un giro però ed è bandiera rossa per un botto multiplo alla prima curva: Vialle letteralmente vola, attraversa tutta la pista e ne atterra altri quattro, incluso Gajser. Sembra però che i piloti stiano tutti bene, pur chiaramente acciaccati e poco dopo si riparte, ma senza Vialle e Gajser per le moto incidentate! Di nuovo non mancano cadute nelle prime battute... Emerge Herlings, che si porta immediatamente al comando su Coenen, De Wolf, Renaux, Febvre, Adamo e tutti gli altri. I primi due scappano, a seguire non mancano duelli, su tutti quello tra il campione in carica ed eroe di casa Febvre contro il rookie d'attacco De Wolf. Alla fine ha la meglio Romain Febvre, mentre il trionfo di GP va a Jeffrey Herlings, che resiste al tentativo di rimonta di Lucas Coenen.

MXGP, la classifica generale dopo il GP Francia