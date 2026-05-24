Weekend MotoJunior di fuoco a Barcellona: azzurri da urlo tra podi e vittorie in Moto3, Moto2, Moto4

Super partenza di stagione per i ragazzi italiani, quanti podi e vittorie nel MotoJunior a Barcellona! Tutti i risultati.

Partenza di fuoco con vittorie e podi italiani tra Moto3, Moto2 e Moto4. Leonardo Zanni, Giulio Pugliese, Edoardo Savino, Lorenzo Pritelli, Dennis Foggia e Francesco Mongiardo sono i nostri ragazzi veloci che fanno capolino sul podio nel round inaugurale a Barcellona, chi da vincitore e chi comunque su uno dei tre gradini. La tappa catalana che apre il 2026 si chiude con Giulio Pugliese capoclassifica Moto3, il campione Moto2 in carica Milan Pawelec al comando della categoria, Alvaro Lucas in testa alla Moto4, infine Blai Trias al top nella Stock. Di seguito ecco come sono andate le gare e le classifiche.

Moto3 Junior

Due gare nettamente diverse per Leonardo Zanni, ritenuto quest'anno uno dei ragazzi da tenere d'occhio. Il romano di Momoven Racing ha trionfato in Gara 1, cogliendo il successo dopo un'accesissima battaglia di gruppo, con Giulio Pugliese (Aspar Junior Team) a completare la doppietta tricolore, 3° il rookie Carlos Cano (Aspar Junior Team), a sorpresa unico pilota spagnolo in top 16!

In Gara 2 però Zanni, determinato a darsi alla fuga per la vittoria, è incappato in un brutto highside, fortunatamente senza conseguenze ma che porta ad uno zero. Ma brilla Pugliese, anche in questa corsa parte da subito del battagliero gruppo di vertice, fino al trionfo. In bella evidenza il rookie maltese Travis Borg (Team Monlau Motul) 2° dopo l'incidente con Karpushin in Gara 1. Completa il podio un altro esordiente, Fernando Bujosa (AC Racing), al salto da campione ETC in carica e anche lui riscattatosi dopo lo zero della prima corsa.

Moto2

Il colpo di scena di Gara 1 è vedere presto il poleman Eric Fernandez nella ghiaia: ripartirà, ma lotta al vertice subito compromessa per l'alfiere FAU55. Il resto della corsa si rivelerà poi un testa a testa tra il campione in carica Milan Pawelec (AGR Team) e Unai Orradre (Momoven Racing), con lo spagnolo inizialmente davanti fino all'attacco sicuro dell'agguerrito polacco, che vola via e non lascia più possibilità di risposta. Terzo gradino del podio che parla tricolore grazie a Francesco Mongiardo (MMR Team), segue un bel 4° posto per Alessandro Morosi (Eagle-1).

Gara 2 inizia con l'ex Mondiale e rookie Dennis Foggia (Team Ciatti-Boscoscuro) che assapora la prima posizione in questo nuovo campionato. In agguato però anche Pawelec, Fernandez (determinato a non sbagliare nulla), Palomera e Orradre in rimonta. Giro dopo giro saranno questi i nomi degli agguerriti protagonisti della seconda e ultima gara dell'Europeo Moto2. Sogna in grande Foggia, a lungo in testa, ma nella seconda parte di gara Unai Orradre sferra l'attacco: è vittoria, la prima del 2026, ma anche il #7 può festeggiare col primo podio... Alla fine però sarà vittoria: il track limits finale di Orradre consegna il successo all'italiano! Doppietta Boscoscuro sul campione in carica e capoclassifica Pawelec.

Moto4

La gara unica dell'ex ETC è il risultato di una rimonta da urlo del poi vincitore. Alvaro Lucas (Aspar Junior Team) scattava infatti dalla 28^ casella in griglia. Con grinta e determinazione, l'agguerrito pilota spagnolo è risalito, arrivando ad inserirsi nella mischia al vertice, per poi riuscire ad avere la meglio. Un finale al cardiopalma contro il nostro Edoardo Savino (Leopard Racing), visto che il divario tra i due è di soli sei millesimi! Ad un decimo di ritardo ha chiuso il poleman, un altro nostro portacolori d'assalto Lorenzo Pritelli (Team Echovit Pasini), da evidenziare anche gli ottimi piazzamenti di altri due piloti dello stesso team: Cristian Borrelli, ieri in prima fila e oggi 5° al traguardo a soli due decimi dal vincitore, e Leonardo Casadei, 7° al traguardo.

Stock

Partenza non perfetta per il poleman Blai Trias, ne approfitta soprattutto Alberto Garcia che prende il comando della gara unica su Yeray Ruiz e Lorenzo Fellon. In breve ecco composto il quartetto in fuga, poi diviso in due: duello per la vittoria tra Trias e Ruiz, Fellon e Garcia si contendono invece il 3° gradino. Capitolo Italia, Fuligni perde subito l'aggancio dai quattro e non riesce più a recuperare... Ma recupera sul finale e insidia il francese e lo spagnolo, riuscendo a inserirsi tra i due ma perdendo di pochi decimi il terzo gradino, andato a Lorenzo Fellone. In testa è trionfo in rimonta del poleman Blai Trias, infine fuggito e vincente in solitaria su Yeray Ruiz.