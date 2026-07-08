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Julio Garcia ci prova: rientro lampo nel CIV Supersport

In Pista
di Andrea Periccioli
mercoledì, 08 luglio 2026 alle 19:45
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Dall'incidente di Imola al tentativo di correre a Misano Racing Night: prove di rientro per Julio Garcia nel CIV Supersport.
Trascorso di fatto un mese dal tremendo schianto nei Test pre-evento del CIV Supersport a Imola, Julio Garcia proverà a correre il 24-26 luglio prossimi a Misano per l'attesissimo weekend della Racing Night. L'ex protagonista del (defunto) Mondiale Supersport 300, all'esordio nella serie tricolore con il team MRT Corse, ha bruciato le tappe. In questi giorni è tornato in azione in Spagna con una Kawasaki Ninja ZX-6R in configurazione Superstock, ponendo le basi per un rientro prodigioso.

RECUPERO LAMPO NEL CIV SUPERSPORT

Lo scorso 4 giugno, Julio Garcia era incappato in una rovinosa scivolata nel corso dell'inaugurale turno di prove del giovedì a Imola, mostrandosi subito dolorante. Trasportato all'Ospedale di Imola, gli accertamenti clinici avevano sincerato la frattura della clavicola oltre a svariate contusioni alle costole, con conseguente forfait per le 3 gare andate in scena sui saliscendi del Santerno.

LA VOGLIA DI ESSERCI A MISANO

Nella sfortuna, l'originario di Malaga ha potuto riposare e, ove possibile, recuperare dall'infortunio grazie a 6 settimane di pausa prima della seconda trasferta stagionale a Misano prevista a fine luglio, con Gara 1 del CIV Supersport che (come per la top class Superbike) si disputerà nella giornata di sabato in notturna. Julio Garcia, pronto a risalire in sella alla Kawasaki Ninja 636 di MRT Corse, non ha alcuna intenzione di perdersi l'evento clou della serie tricolore.

IN EVIDENZA NEL CIV SUPERSPORT

Chiaramente le sue condizioni saranno da valutare a weekend in corso, ma Julio Garcia punterà a riprendere da dove aveva lasciato. Sino all'incidente di Imola, si era affermato tra le note positive della stagione 2026, centrando uno sbalorditivo secondo posto in una Gara 2 al Mugello condizionata dalla pioggia al quarto gettone di presenza nel CIV Supersport.

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