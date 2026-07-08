MOTOGPSUPERBIKE MOTOCROSS IN PISTA STORIE DI MOTO NOVITA’PAOLO GOZZI BLOGBOOKSHOP

Supersport, a Donington tutti contro Arenas: lui vuole allungare, rivali all'attacco

In Pista
di Matteo Bellan
mercoledì, 08 luglio 2026 alle 19:00
Albert Arenas pilota Yamaha nel Mondiale Supersport
Mondiale Supersport, a Donington tutti contro Arenas
Aggiungi come fonte preferita su Google
In SSP tante belle gare, con il pilota arrivato dalla Moto2 che si è preso la leadership e che vuole consolidarla. Ma c'è chi in Inghilterra proverà a ridurre la distanza in classifica.
Se da una parte c'è una Superbike che è monopolizzata dalla Ducati, in particolare da Nicolò Bulega, dall'altra c'è una Supersport che invece sta regalando dei round più spettacolari e combattuti. Il pilota che si sta distinguendo maggiormente è Albert Arenas, rimasto senza un posto in Moto2 dopo la stagione 2025 e che ha deciso di rilanciarsi nel paddock WorldSBK. Una scelta azzeccata, visto che attualmente è il leader della classifica con 251 punti.
Lo spagnolo dell'AS BLU CRU Racing Team ha conquistato 3 vittorie e altri 8 podi, più 2 pole position. Fin da subito ha trovato feeling, velocità e risultati con la Yamaha R9 e ha tutte le carte in regola per laurearsi campione del mondo SSP 2026.

Supersport, Arenas: approccio intelligente a Donington Park

Nelle ultime quattro gare è arrivato tre volte secondo e una volta primo (Gara 2 a Misano), quindi è in un momento di ottima forma. Nel round del prossimo weekend al Donington Park Circuit (QUI gli orari) si presenterà con un vantaggio di 56 punti su Valentine Debise (195), che tra Aragon e Misano ha collezionato una vittoria, due ottavi e un nono posto. Il pilota francese del team ZXMOTO Factory Evan Bros Racing ha tutte le intenzioni di ridurre il gap rispetto al rivale, che invece cercherà di aumentare ulteriormente il suo margine.
Chiaramente, nella corsa iridata non ancora esclusi neppure Jaume Masia (179 punti) sulla Ducati del team Orelac Racing Verdnatura e Can Oncu (159) sulla Yamaha del team Pata Yamaha Ten Kate Racing. A differenza dei suoi principali rivali, Arenas non ha mai corso a Donington Park, quindi potrebbe essere attaccabile e perdere dei punti. Non è scontato, dato che con il livello mostrato nel 2026 potrebbe comunque avere la meglio. Al tempo stesso, dovrà essere intelligente e non commettere errori, dato che ha un discreto vantaggio in classifica e non avrebbe senso correre rischi. Dovrà anche gestire se non dovesse ritrovarsi con un potenziale da vittoria.

Superbike possibile nel 2027?

Arenas vuole vincere il titolo Supersport anche per candidarsi al passaggio in Superbike. Farlo con Yamaha sarebbe la cosa naturale, però tre posti su quattro sono già occupati. Andrea Locatelli (Pata Maxus), Stefano Manzi (GYTR GRT) e Remy Gardner (GYTR GRT) hanno un contratto per il 2027. L'unico a non averlo è Xavi Vierge, comunque abbastanza stimato da Yamaha. Schiera delle R1 anche il team Motoxracing, però il materiale tecnico e i risultati non sono quelli delle altre due squadre, dunque non è pensabile che il leader della Supersport si possa trasferire nel box guidato da Sandro Carusi.
Chiaramente, Arenas valuterà anche altri marchi, se arriveranno le giuste offerte. Il rischio di rimanere ancora in SSP esiste, anche perché ci sono piloti in uscita dalla MotoGP che potrebbero prendersi i migliori posti a disposizione in SBK.

Leggi anche

"Non volevo la Supersport": Albert Arenas svela i retroscena e punta alla SBK"Non volevo la Supersport": Albert Arenas svela i retroscena e punta alla SBK
Supersport Misano: Albert Arenas suntuoso, gara 2 è la svolta Mondiale?Supersport Misano: Albert Arenas suntuoso, gara 2 è la svolta Mondiale?
Seguici anche sul nostro profilo ufficiale Instagram @Corsedimoto
Supersport

diMatteo Bellan

Continua a leggere

loading

Potrebbe anche piacerti

KC2A4081 copia_result
In Pista

Julio Garcia ci prova: rientro lampo nel CIV Supersport

08 luglio 2026
Yamaha-R6-Supersport-addio
In Pista

Yamaha R6 addio: fine produzione per l'icona Supersport con un'ultima edizione limitata

08 luglio 2026
Jonathan Rea
In Pista

Jonathan Rea super alla 8 Ore, ecco perchè nel Mondiale Superbike non va

08 luglio 2026

Altre notizie

KC2A4081 copia_result

Julio Garcia ci prova: rientro lampo nel CIV Supersport

In Pista
moreira-alonso-honda-motogp

Alonso come Moreira? La storia si ripete in Moto2 con Honda MotoGP sullo sfondo

MotoGP
guadagnini-mxgp-data-rientro

Mattia Guadagnini: Mondiale MXGP lontano, ma c'è una data per il rientro-show

Motocross
Team Prima Pramac Yamaha MotoGP schierato con Toprak Razgatlioglu, Gino Borsoi, Paolo Campinoti e Jack Miller

MotoGP, dai trionfi con Ducati al fondo con Yamaha: la nuova scalata del team Pramac

MotoGP
Yamaha-R6-Supersport-addio

Yamaha R6 addio: fine produzione per l'icona Supersport con un'ultima edizione limitata

In Pista

Articoli popolari

Luca Marini

Mercato piloti ultimo atto: Luca Marini col fiato sospeso

MotoGP
yaakov-ducati-misano-motogp-sbk

Kayla Yaakov con le Ducati MotoGP e SBK: la stellina USA incanta a Misano

Storie di Moto
Jonathan Rea

Jonathan Rea super alla 8 Ore, ecco perchè nel Mondiale Superbike non va

In Pista
Team Prima Pramac Yamaha MotoGP schierato con Toprak Razgatlioglu, Gino Borsoi, Paolo Campinoti e Jack Miller

MotoGP, dai trionfi con Ducati al fondo con Yamaha: la nuova scalata del team Pramac

MotoGP
Pedro Acosta e Marc Marquez

Ducati "Nazionale Spagnola" a tanti non va giù, ecco cosa ne pensa il capo

MotoGP

Loading