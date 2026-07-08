Mattia Guadagnini: Mondiale MXGP lontano, ma c'è una data per il rientro-show

Come sta Mattia Guadagnini? Il crossista veneto non tornerà presto, ma ha fornito una prima data per un suo ritorno alle corse... Ecco quando e dove.

Sarà ancora lunga, ma Mattia Guadagnini è tornato a parlare per fornire un aggiornamento sulla sua condizione fisica dopo l' ultimo infortunio . C'è anche una prima data per il ritorno alle corse: sarà in azione al prossimo Fast Cross, evento da anni organizzato ad Arsago Seprio, ricco di novità per l'edizione 2026: non più pomeriggio e sera di un unico giorno, quindi, uno spettacolo di notte, ma un intero weekend di motocross. Come sempre non mancheranno stelle di calibro mondiale, Guadagnini è già galvanizzato per la sfida e dà appuntamento per i prossimi 10 e 11 ottobre in provincia di Varese. Per il ritorno nel Mondiale MXGP invece è ancora mistero fitto...

Il messaggio di Mattia Guadagnini

"Sta andando molto bene, ma sarà ancora lunga". Il 24enne crossista di Bassano del Grappa esordisce così nel video pubblicato sui suoi canali social. "Non so ancora dirvi una data di rientro precisa [nel Mondiale], ma di sicuro posso dirvi che ci vedremo il 10 e l'11 ottobre al Fast Cross. Uno di quegli eventi che ha fatto la storia del motocross in Italia e nel mondo, i miei genitori ci andavano da giovani e mi hanno sempre raccontato le loro esperienze. Solo l'idea di partecipare, tra qualche mese, è un'emozione incredibile".

Il primo appuntamento pubblico quindi sarà in azione in questo speciale e rinomato evento in Lombardia, una ripartenza per Guadagnini, che ahimè sta vivendo un altro periodo nero a livello di forma fisica. Gli infortuni purtroppo sono stati una costante nella sua carriera soprattutto mondiale, in particolare la spalla operata per quest'ultimo ennesimo guaio capitatogli ormai mesi fa. Passo passo il pilota veneto si sta riprendendo, senza perdere grinta e sorriso, con il chiaro obiettivo di tornare a competere ad alti livelli.