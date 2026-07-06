Calvin Vlaanderen si esalta in casa, Ducati sorride in MXGP: fiducia in risalita

Miglior prestazione dell'anno per il pilota del Red Bull Ducati Factory MXGP Team in occasione del GP Sudafrica, un'iniezione di fiducia per la Rossa.

Galvanizzato dal fatto di correre in casa, conquista il miglior risultato per sé e per Ducati in questo Mondiale Motocross 2026. Calvin Vlaanderen (olandese ma nato in Sudafrica) ha fatto gli straordinari nel weekend MXGP al Terra Topia MX Track, chiudendo con un super 4° posto assoluto. Miglior piazzamento stagionale di GP che è seguito immediatamente alla miglior qualifica dell'anno, 5°: un bel gruzzoletto di punti che permette al 30enne di Port Elizabeth di avvicinarsi alla top 10 di campionato. Segnali di crescita incoraggianti per la Desmo450 MX? Non è un'annata facile dopo l'exploit al debutto nel 2025, ma sembrano esserci piccoli passi avanti ( vi abbiamo parlato del GP d'Italia ), da confermare e migliorare anche nei prossimi eventi.

Calvin Vlaanderen ha chiuso però questo GP col sorriso. "È davvero bello aver disputato il mio primo Gran Premio in Sudafrica e aver ottenuto un buon risultato. La pressione che sentivo, con la mia famiglia, i miei amici e i miei fan che facevano il tifo per me, era enorme" ha ammesso alla fine del weekend. Nonostante tutto però è stata una carica maggiore. "Dovevo dare il massimo e ho cercato di isolarmi dalle distrazioni e concentrarmi sulla mia guida, facendo quello che sapevo di dover fare. Ci sono riuscito e sono orgoglioso di me stesso e contento dello slancio che abbiamo acquisito negli ultimi due weekend. Stiamo costruendo qualcosa di importante e continuiamo a migliorare, la fiducia sta tornando e ora continuiamo a lottare.”

Ducati non brilla in MX2: "Facciamo fatica a stare davanti"

C'è anche il rovescio della medaglia nel Mondiale 250. Ferruccio Zanchi ha cercato di lottare per la top 10 per tutto il weekend sudafricano, rimanendone però fuori nell'assoluta di GP. Dopo la gara di qualifica conclusa in 15^ posizione, ha tagliato il traguardo in P13 al termine della prima frazione. Il pilota del Beddini Racing Ducati Factory MX2 Team riesce però a partire meglio con la sua Desmo250 MX nella seconda manche di giornata. Alla bandiera a scacchi è 10°, ma nell'assoluta di giornata lascia il Sud Africa con il 13° posto.

“Abbiamo trovato una pista inedita e molto bella, ma come ci succede da un po' di tempo a questa parte, facciamo fatica a stare davanti" ha ammesso Ferruccio Zanchi. "Dobbiamo crescere assieme alla moto e cercare di ritornare a lottare per le posizioni che ci competono. Sabato, in qualifica, sono scivolato e ho rimontato fin dove potevo, in gara uno ho disputato una gara accorta, cercando di evitare di fare errori; poi nella seconda manche ci ho messo un po' più del mio, finendo decimo". Ora un po' di pausa, poi la testa sarà ai prossimi eventi, con l'obiettivo di fare concreti passi avanti.