Ducati rialza la testa nel GP d'Italia: miglior weekend 2026 tra MXGP e MX2, è il punto di svolta?

Migliori risultati stagionali per Ducati sia in MXGP che in MX2. Il GP d'Italia potrebbe rivelarsi il punto di svolta del 2026?

Ducati segnali di risalita? Andranno confermati nei prossimi round, ma il GP d'Italia è stato il migliore evento del Mondiale Motocross 2026 per la Rossa. L'unica punta rimasta in MXGP, Calvin Vlaanderen, ha infatti chiuso con il 6° posto overall, sfiorando il podio nella prima manche al crossodromo di Miravalle. Migliorato l'8° posto assoluto di Andrea Bonacorsi ( fuori per infortunio ) nel GP di Francia, fino allo scorso weekend il miglior risultato stagionale per la Desmo450 MX. Un vero peccato invece quanto accaduto a Ferruccio Zanchi in qualifica MX2, altrimenti chissà come sarebbe andata... Per il ritiro causato da un problema tecnico alla Desmo250 MX, il fiorentino s'è visto costretto a partire dal fondo nelle due gare della domenica. Una giornata quindi tutta in salita, ma chiusa infine in 12^ posizione di GP, come in Lettonia: i due migliori piazzamenti stagionali finora. Nei prossimi due weekend tocca ai round in Portogallo e Sudafrica, ma rivediamo intanto com'è andata a Montevarchi.

Vlaanderen-Ducati, ci siamo quasi?

Gara di qualifica chiusa in 11^ posizione in una giornata dal caldo torrido, per poi pensare alle due gare della domenica, svolte con temperature nettamente più basse a causa di una pioggia leggera. Calvin Vlaanderen ha addirittura fatto capolino sul terzo gradino del podio in Gara 1, anche se per poco, chiudendo infine 4° e con un passo in linea con quello dei migliori. Nella seconda manche invece il pilota del Red Bull Ducati MXGP Factory Team ha faticato un po' di più, ma si è assicurato la top 10 in pochi giri, tenendola fino alla bandiera a scacchi. Con un 4-10 ecco il 6° posto di GP, come detto il miglior risultato stagionale della Desmo450 MX ed anche del 29enne olandese.

Un commento da evidenziare subito è il ringraziamento al team: "Abbiamo lavorato duramente negli ultimi mesi e la scorsa settimana abbiamo fatto dei cambiamenti alla moto che mi fanno sentire decisamente più a mio agio". Il GP d'Italia potrebbe rivelarsi il crocevia di questa stagione, il momento della svolta per Ducati? Come detto, lo sapremo con certezza solo nei prossimi round. Ma i segnali incoraggianti ci sono anche in altre parole pronunciate da Calvin Vlaanderen a commento di questo evento tricolore: "Nella prima manche ho dimostrato a me stesso di essere tornato, di poter ancora stare tra i primi cinque e di farlo con disinvoltura. È stato bello guidare con facilità e tranquillità, e riuscire a tenere il passo dei primi, il che mi ha dato molta fiducia".

Ferruccio Zanchi, MX2, GP d'Italia

"Risultato un po' compromesso"

Come detto inizialmente, la prima gara tricolore in Toscana del fiorentino Ferruccio Zanchi è stata compromessa dal ritiro in qualifica per un problema tecnico. Una partenza quindi penalizzante per le due manche in programma, ma il pilota Beddini Racing vuole ben figurare, limitando i danni dopo la giornata di sabato. Scatta Gara 1 ed in brevissimo tempo Zanchi è nella top 15, risalendo poi fino al 10° posto, con una scivolata che frena la sua rimonta e non gli permette di andare oltre. La partenza di Gara 2 poi non è ottimale a causa di un contatto con un altro pilota che lo manda fuori pista alla prima curva, ma l'alfiere Ducati dà il massimo e risale, riesce anche a compiere un sorpasso sul campione in carica Laengenfelder, prima di un errore: chiuderà 13° al traguardo, 12° assoluto con la somma dei punti migliore di questo 2026.

“Fine settimana della gara di casa abbastanza positivo, anche se i risultati non mostrano quanto di buono abbiamo fatto" ha dichiarato Ferruccio Zanchi alla fine del GP d'Italia. "Abbiamo avuto una buona velocità tutto il weekend ma a causa di una scivolata e di un errore, il risultato è stato un po' compromesso". Un pizzico di rammarico c'è, ma il fiorentino del del Beddini Racing Ducati Factory MX2 Team guarda il bicchiere mezzo pieno. "Nonostante questo abbiamo visto cose positive, continueremo a lavorare e già la prossima settimana avremo un'altra opportunità per fare meglio. Grazie a tutto il team per il lavoro fatto e a tutti i tifosi che mi hanno fatto sentire a casa, spronandomi a dare il 200%.”