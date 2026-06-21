Show a Montevarchi: Jeffrey Herlings fa 116 nel MXGP d'Italia, Adamo giù dal podio

Jeffrey Herlings trionfa in MXGP , Sacha Coenen vince in MX2: i risultati del GP d'Italia del Mondiale Motocross 2026.

Non poteva esserci regalo migliore per il Team Gariboldi (HRC Team Petronas Gariboldi Racing) nel suo GP d'Italia. Jeffrey Herlings ha sbaragliato la concorrenza in MXGP con una vittoria ed un 2° posto, lasciandosi nettamente alle spalle i guai tecnici che avevano segnato gli ultimi round. Al crossodromo di Miravalle di Montevarchi l'asso Honda ha messo la firma sul 116° trionfo di GP, un record spropositato (il precedente di Everts era 101!) che continua ad essere ritoccato dal talento di Geldrop. Guadagna così qualche punticino nella generale, ma non troppo, visto che Lucas Coenen (KTM) anche se non vince è sempre lì, col 2° posto di GP. In MX2 Sacha Coenen (KTM) vince con un doppio secondo posto e lascia l'impianto aretino sempre da solido leader nella generale. E gli italiani? Ecco com'è andata.

MXGP: Herlings dice 116

Da segnalare nella giornata di sabato gli infortuni di Ruben Fernandez (Honda) e del rookie Kay De Wolf (Husqvarna), mentre la gara di qualifica è stata vinta da Tim Gajser (Yamaha) su Jan Pancar (KTM) ed il nostro esordiente Andrea Adamo (KTM). Si arriva a domenica e nella prima manche il colpo di scena: è presto nei guai Gajser per un incidente con danni alla sua YZ450FM e gara quindi compromessa (chiuderà ultimo e doppiato). Jeffrey Herlings invece si assicurerà la vittoria su un agguerrito Maxime Renaux, debilitato da un virus ma 2° al traguardo.

Podio completato dal leader iridato Lucas Coenen, con una bella nota tricolore data dal 4° posto della Ducati di Calvin Vlaanderen. Via poi a Gara 2 e stavolta è Tim Gajser a dettare il passo, assicurandosi una schiacciante vittoria con 6 secondi di margine su Herlings, terza piazza sempre per Coenen, segue giù dal podio Andrea Adamo, che chiuderà anche 4° overall. La vittoria di GP, come detto, è di Jeffrey Herlings su Lucas Coenen ed un solido Maxime Renaux, 6° posto per l'unica Ducati rimasta in MXGP davanti al rientrante Tom Vialle.

MXGP, la classifica generale dopo il GP d'Italia

MX2: Sacha Coenen allunga

Qualifica del sabato andata a Mathis Valin (Kawasaki), secondo centro stagionale e unico poleman di questo 2026 oltre al leader iridato Sacha Coenen, stavolta 4° dietro al duo Triumph. Tocca poi alle gare della domenica e inizia al meglio il marchio britannico: Guillem Farres coglie il successo nella prima manche sul capoclassifica belga di KTM, terza piazza per il campione in carica Simon Langenfelder. Lontani gli italiani, top 10 per la Ducati del pilota "più di casa" Ferruccio Zanchi su Valerio Lata (Honda). Triumph però si impone anche in Gara 2, ma con l'altro pilota, Camden McLellan, che si impone sul leader MX2 e su Liam Everts (Husqvarna), Valerio Lata conquista il 6° posto di manche. Un doppio secondo posto che è sufficiente a Sacha Coenen per assicurarsi il trionfo di GP ed anche l'allungo su Farres e McLellan, i primi inseguitori anche nella classifica generale. Per quanto riguarda gli italiani, Valerio Lata chiude 9° overall, Ferruccio Zanchi è 12° di GP.

MX2, la classifica generale dopo il GP d'Italia