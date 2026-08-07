Dopo l’analisi, il sì dei costruttori: KTM può risolvere i guai al motore della RC16

MotoGP 2026, via libera a KTM : ok alla sostituzione dei componenti difettosi del motore, stop ai guai sulla RC16?

Speedweek, ecco la buona notizia: l'approvazione è arrivata, i componenti difettosi rilevati potranno essere sostituiti sotto la supervisione della commissione tecnica ufficiale, ma non a Silverstone, dove tutto rimarrà com'è. La speranza è che vada tutto bene per i piloti... Luce verde per mettere mano al motore, che ha causato i tanti, troppi problemi tecnici della prima metà di stagione MotoGP 2026. Dopo una lunga analisi KTM aveva trovato il problema e chiesto aiuto agli altri marchi: Aprilia aveva già dato il suo consenso , ma si attendeva il via libera da tutti i costruttori dopo la richiesta formale inviata a metà luglio. Come ha rivelato, ecco la buona notizia: l'approvazione è arrivata, i componenti difettosi rilevati potranno essere sostituiti sotto la supervisione della commissione tecnica ufficiale, ma non a Silverstone, dove tutto rimarrà com'è. La speranza è che vada tutto bene per i piloti...

KTM verso la soluzione dei problemi

Aveva suscitato chiaramente scalpore vedere tutti i ragazzi del marchio di Mattinghofen che, a turno, accusavano problemi di varia natura. Pedro Acosta in particolare è stato il più penalizzato da questi problemi, tra la paura in Catalunya ed il successivo ritiro pure in altri GP, ma anche Brad Binder ed Enea Bastianini hanno sofferto varie difficoltà sempre di natura tecnica. C'è voluto tempo, fino ad individuare nel motore la fonte di tutti i guai, causati da componenti difettosi provenienti da un fornitore. A causa del blocco imposto allo sviluppo dei motori, non potevano apportare alcun aggiornamento ai propri propulsori, di qui la richiesta ufficiale agli altri costruttori in MotoGP