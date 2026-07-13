Crisi motori KTM: Beirer ammette "qualcosa che non va"

Pit Beirer ammette problemi ai motori delle KTM RC16. Non manca un ringraziamento ad un "rivale" in particolare...

Ultimamente le notizie KTM riguardano soprattutto il caso Vinales o i problemi tecnici. Al Sachsenring invece compare un timido sorriso grazie a tre piloti che hanno tagliato il traguardo nelle prime 10 posizioni: Acosta ha chiuso 4°, Bastianini 9° e Binder 10°, purtroppo proprio Vinales s'è ritirato prematuramente. Pit Beirer però tocca anche il lato tecnico che ha fatto parecchio scalpore: qualcosa non va nei motori, bisogna lavorare per sistemare presto tutto, e c'è stato anche l'aiuto dei "rivali" di Aprilia: nello specifico, per sistemare il pezzo che non va serve il consenso di tutti i costruttori e Aprilia quindi ha subito dato una mano. La pausa estiva appena iniziata sarà fondamentale per trovare un rimedio, oltre che per sistemare i tasselli in Tech3...

Periodo nero per KTM: "Dobbiamo uscirne, al Sachsenring il primo step"

"È andato male tutto il possibile" ha ammesso Pit Beirer ai microfoni di Sky Sport MotoGP alla fine del weekend in Germania. Tranne appunto "Tre KTM nei 10, con Pedro 4°. C'è una base nuova per crescere ancora un po'." Non usa troppi giri di parole per descrivere la situazione nella prima parte di Mondiale MotoGP 2026, soprattutto da quando sono comparsi i guai a raffica. "Siamo caduti pesantemente e adesso dobbiamo uscire da questo buco, ma al Sachsenring abbiamo fatto il primo step". Un ultimo periodo complesso.ha ammesso Pit Beirer ai microfoni di Sky Sport MotoGP alla fine del weekend in Germania. Tranne appunto Vinales ritirato, gli altri piloti sono andati piuttosto bene.Non usa troppi giri di parole per descrivere la situazione nella prima parte di Mondiale MotoGP 2026, soprattutto da quando sono comparsi i guai a raffica.

Tanti, troppi problemi tecnici tutti insieme che hanno sollevato inevitabilmente molte perplessità. Che succede in KTM? "La situazione non è facile, c'è qualcosa nei nostri motori che non va. In alcuni c'è ancora questo rischio e non si possono usare per sicurezza, ne abbiamo presi altri per non correrlo più". Non manca un ringraziamento per un altro marchio, Aprilia. "Ringrazio Fabiano Sterlacchini e Massimo Rivola, che ci stanno aiutando a risolvere questa situazione" ha sottolineato Beirer, senza scendere troppo nei dettagli, ma come detto inizialmente si tratta di una questione regolamentare. La pausa estiva sarà vitale, KTM vuole rialzarsi nella seconda parte di campionato.