Alex Marquez prende in giro gli haters: "Mio fratello Marc? Un pilota finito"

Il Gran Premio di Germania ha rispolverato i ricordi dell'anno scorso, quando Marc e Alex Marquez hanno chiuso la stagione MotoGP al primo e secondo posto. Purtroppo il minore dei fratelli di Cervera ha commesso un errore ed è caduto mentre era in lotta per il podio. Dopo l'infortunio in Catalunya, era la prima volta che Alex si sentiva in gran forma e porta a casa un secondo posto nella Sprint.

La caduta al Sachsenring

Una caduta che rovina un weekend fantastico. Difficile trovare un motivo per l'accaduto. "Niente, solo un incidente piuttosto stupido, ma resta pur sempre un incidente. Non fa tanta differenza fra un incidente duro, un incidente lieve o un incidente stupido... il risultato è lo stesso. Ma a parte questo, è un incidente che non fa male come altri". Alex Marquez guarda al bicchiere mezzo pieno e può constatare un ritrovato stato di forma, che lascia ben sperare in vista della secondo parte del campionato MotoGP.

Il prezzo fisico da pagare si fa ancora sentire, ma non cerca attenuanti. "Il fisico non è stato un fattore determinante. In molte situazioni sono troppo rigido sulla moto, ed è lì che metto un po' troppa pressione sull'anteriore... Sono caduto in un momento in cui ero troppo sicuro di me, in cui mi sentivo bene e tutto andava per il meglio. Penso che sia stato più quello che altro". Alex e Marc erano in testa al gruppo, in lotta per il vertice, alle prese con la gestione della gomma posteriore. Poi una frenata troppo brusca ha rovinato la domenica al Sachsenring. "Cerchi di spingere un po' di più con i freni per recuperare il tempo perso in accelerazione, ed è lì che ho commesso quel piccolo errore".

La vittoria di suo fratello Marc

Non è in corsa per il titolo, è un pilota finito". Sul circuito tedesco Marc non ha rivali, l'ha dimostrato per l'ennesima volta in questo Gran Premio. Ha scavato un buco di due secondi dagli inseguitori, che non avevano le carte in regola per impensierirlo. Poi ha gestito con sapienza, nonostante l'avanzata finale di Ai Ogura. Suo fratello maggiore va alla pausa estiva con ritrovata fiducia e ottimismo. Da 103 punti di distanza dal vertice della classifica , adesso è a -18 da Jorge Martin e si (ri)accredita come favorito per il titolo MotoGP. Ma suo fratello Alex ci scherza su: "".

La caduta del pilota Gresini ha addolorato Marc Marquez, che in conferenza stampa spende qualche parola per il fratello minore. "Alex meritava davvero di essere sul podio, perché ho visto quanto duramente ha lavorato dopo la caduta a Montmeló. Quando l'ho visto cadere, ovviamente non ho perso la concentrazione, ma si meritava di essere sul podio. Vabbè, avrà tempo per vincere in futuro".