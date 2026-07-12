MotoGP, Marquez fa 12+1 e si conferma il SachsenKing: la classifica piloti aggiornata

Marc Marquez
trionfa nella gara MotoGP del Gran Premio di Germania 2026, successo numero 13 (12+1 preferiscono dire in Spagna, dove il 13 associato alla sfortuna) in carriera al Sachsenring. Come nella sprint race, altra prestazione perfetta del campione in carica. Scattato dalla pole position, si è mantenuto davanti dall'inizio alla fine, un altro capolavoro di gestione. Con questo risultato è ancora più in lotta per il titolo, dato che la distanza da Jorge Martin in classifica si è ridotta a 18 punti.
Le migliori Aprilia sono Trackhouse, Alex e Diggia caduti
Sul podio con Marquez salgono anche le Aprilia di Ai Ogura e Raul Fernandez, che regalano un'altra soddisfazione al team SuperFile Trackhouse. Martinator è solo quinto, dietro anche alla KTM di un acciaccato Pedro Acosta e appena davanti a Pecco Bagnaia. Buona settima posizione per Fabio Quartararo con una Yamaha M1 tutt'altro competitiva. Il campione MotoGP 2021 si è tenuto dietro la Honda di Luca Marini e le KTM di Enea Bastianini e Brad Binder, che chiudono la top 10.
La gara in Germania ha perso due protagonisti importanti come Fabio Di Giannantonio e Alex Marquez, caduti mentre si trovavano rispettivamente al quarto e al secondo posto. Pesante soprattutto il ritiro di Diggia, che è uno dei piloti che possono giocarsi la corona iridata MotoGP 2026 e che oggi ha perso punti preziosi.
GP Germania: cronaca e risultati della gara al Sachsenring
Alla partenza Marc Marquez è riuscito a mantenere la leadership, seguito da Alex, dalle Aprilia Trackhouse e da Di Giannantonio. Martin sesto, in lotta con Acosta e Bagnaia. Al 3° giro MM93 ha stampato il tempo più veloce della gara cercando di fare la selezione, ma gli inseguitori reggono. Al 4° giro caduta di Diggia in curva 10
, la stessa in cui si era caduto anche nel Warm Up
, era quarto vicino a Ogura: punti buttati nella corsa iridata.
Al 9° giro caduta di Alex Marquez in curva 13, era a circa mezzo secondo dal fratello Marc, che ne approfitta per dare un altro strattone e portare a 1"5 il vantaggio su Fernandez, seguito dalla coppia Ogura-Acosta. Più staccati Martin e Bagnaia. A metà gara (giro 15) Marc con lo stesso margine su Raul, che a a sua volta spingeva per non farsi recuperare dal compagno di squadra e dalla KTM numero 37.
MM93 non ha bisogno di forzare, ne ha di più degli inseguitori al Sachsenring: al giro 20 il vantaggio su Fernandez è salito a 2 secondi. Acosta si è staccato da Ogura, che invece si è mantenuto a contatto con l'altra Aprilia Trackhouse. Con Marquez leader solitario, è diventato interessante il duello Fernandez-Ogura per la seconda posizione. Al giro 24 sorpasso riuscito del giapponese in curva 1, mentre battagliano anche Martin e Bagnaia per la P5. Dopo il sorpasso, Ogura ha allungato su Fernandez. Le posizioni sono rimaste poi invariate fino al traguardo, con Marquez trionfante e più che mai in lotta per questo titolo mondiale MotoGP 2026.
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Va ricordato che Marco Bezzecchi non ha preso parte né alla sprint race né alla gara lunga a causa dell'infortunio rimediato nelle Qualifiche. Stamattina è stato operato con successo alla clavicola sinistra fratturata
: pur non essendoci certezza sui tempi di recupero, l'obiettivo è tornare nel prossimo GP a Silverstone (7-9 agosto).
CAMPIONATO PILOTI MOTOGP
- Jorge Martin 208 punti
- Ai Ogura 194 punti
- Marc Marquez 190
- Marco Bezzecchi 186
- Fabio Di Giannantonio 184
- Raul Fernandez 159
- Pedro Acosta 149
- Pecco Bagnaia 143
- Alex Marquez 87
- Luca Marini
- Fermin Aldeguer
- Enea Bastianini
- Brad Binder
- Fabio Quartararo
- Diogo Moreira
- Franco Morbidelli
- Johann Zarco 34
- Joan Mir 26
- Alex Rins
- Jack Miller
- Toprak Razgatlioglu
CAMPIONATO COSTRUTTORI MOTOGP
- Aprilia
- Ducati
- KTM
- Honda
- Yamaha
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