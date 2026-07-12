MOTOGPSUPERBIKE MOTOCROSS IN PISTA STORIE DI MOTO NOVITA’PAOLO GOZZI BLOGBOOKSHOP

MotoGP, Marquez fa 12+1 e si conferma il SachsenKing: la classifica piloti aggiornata

MotoGP
di Matteo Bellan
domenica, 12 luglio 2026 alle 14:48
Marc Marquez, Alex Marquez e Diggia nella gara MotoGP al Sachsenring
MotoGP Germania, risultati Gara: Marc Marquez fa 12+1 al Sachsenring
Aggiungi come fonte preferita su Google
Marc Marquez trionfa nella gara MotoGP del Gran Premio di Germania 2026, successo numero 13 (12+1 preferiscono dire in Spagna, dove il 13 associato alla sfortuna) in carriera al Sachsenring. Come nella sprint race, altra prestazione perfetta del campione in carica. Scattato dalla pole position, si è mantenuto davanti dall'inizio alla fine, un altro capolavoro di gestione. Con questo risultato è ancora più in lotta per il titolo, dato che la distanza da Jorge Martin in classifica si è ridotta a 18 punti.

Le migliori Aprilia sono Trackhouse, Alex e Diggia caduti

Sul podio con Marquez salgono anche le Aprilia di Ai Ogura e Raul Fernandez, che regalano un'altra soddisfazione al team SuperFile Trackhouse. Martinator è solo quinto, dietro anche alla KTM di un acciaccato Pedro Acosta e appena davanti a Pecco Bagnaia. Buona settima posizione per Fabio Quartararo con una Yamaha M1 tutt'altro competitiva. Il campione MotoGP 2021 si è tenuto dietro la Honda di Luca Marini e le KTM di Enea Bastianini e Brad Binder, che chiudono la top 10.
La gara in Germania ha perso due protagonisti importanti come Fabio Di Giannantonio e Alex Marquez, caduti mentre si trovavano rispettivamente al quarto e al secondo posto. Pesante soprattutto il ritiro di Diggia, che è uno dei piloti che possono giocarsi la corona iridata MotoGP 2026 e che oggi ha perso punti preziosi.

GP Germania: cronaca e risultati della gara al Sachsenring

Alla partenza Marc Marquez è riuscito a mantenere la leadership, seguito da Alex, dalle Aprilia Trackhouse e da Di Giannantonio. Martin sesto, in lotta con Acosta e Bagnaia. Al 3° giro MM93 ha stampato il tempo più veloce della gara cercando di fare la selezione, ma gli inseguitori reggono. Al 4° giro caduta di Diggia in curva 10, la stessa in cui si era caduto anche nel Warm Up, era quarto vicino a Ogura: punti buttati nella corsa iridata.
Al 9° giro caduta di Alex Marquez in curva 13, era a circa mezzo secondo dal fratello Marc, che ne approfitta per dare un altro strattone e portare a 1"5 il vantaggio su Fernandez, seguito dalla coppia Ogura-Acosta. Più staccati Martin e Bagnaia. A metà gara (giro 15) Marc con lo stesso margine su Raul, che a a sua volta spingeva per non farsi recuperare dal compagno di squadra e dalla KTM numero 37.
MM93 non ha bisogno di forzare, ne ha di più degli inseguitori al Sachsenring: al giro 20 il vantaggio su Fernandez è salito a 2 secondi. Acosta si è staccato da Ogura, che invece si è mantenuto a contatto con l'altra Aprilia Trackhouse. Con Marquez leader solitario, è diventato interessante il duello Fernandez-Ogura per la seconda posizione. Al giro 24 sorpasso riuscito del giapponese in curva 1, mentre battagliano anche Martin e Bagnaia per la P5. Dopo il sorpasso, Ogura ha allungato su Fernandez. Le posizioni sono rimaste poi invariate fino al traguardo, con Marquez trionfante e più che mai in lotta per questo titolo mondiale MotoGP 2026.
Classifica Gara MotoGP Sachsenring
MotoGP Germania, risultati Gara: ordine di arrivo e classifica al Sachsenring

Mondiale MotoGP 2026: le nuove classifiche piloti e costruttori

Va ricordato che Marco Bezzecchi non ha preso parte né alla sprint race né alla gara lunga a causa dell'infortunio rimediato nelle Qualifiche. Stamattina è stato operato con successo alla clavicola sinistra fratturata: pur non essendoci certezza sui tempi di recupero, l'obiettivo è tornare nel prossimo GP a Silverstone (7-9 agosto).
CAMPIONATO PILOTI MOTOGP
  1. Jorge Martin 208 punti
  2. Ai Ogura 194 punti
  3. Marc Marquez 190
  4. Marco Bezzecchi 186
  5. Fabio Di Giannantonio 184
  6. Raul Fernandez 159
  7. Pedro Acosta 149
  8. Pecco Bagnaia 143
  9. Alex Marquez 87
  10. Luca Marini
  11. Fermin Aldeguer
  12. Enea Bastianini
  13. Brad Binder
  14. Fabio Quartararo
  15. Diogo Moreira
  16. Franco Morbidelli
  17. Johann Zarco 34
  18. Joan Mir 26
  19. Alex Rins
  20. Jack Miller
  21. Toprak Razgatlioglu
CAMPIONATO COSTRUTTORI MOTOGP
  1. Aprilia
  2. Ducati
  3. KTM
  4. Honda
  5. Yamaha

Leggi anche

Ducati contro Aprilia: ma quale sorpasso, la sfida tecnica della MotoGP 2026Ducati contro Aprilia: ma quale sorpasso, la sfida tecnica della MotoGP 2026
MotoGP, Marquez professore al Sachsenring: la classifica piloti aggiornata dopo la SprintMotoGP, Marquez professore al Sachsenring: la classifica piloti aggiornata dopo la Sprint
-> Seguici anche sul nostro profilo ufficiale Instagram: @Corsedimoto
Marc Marquez

diMatteo Bellan

Continua a leggere

loading

Potrebbe anche piacerti

bezzecchi-operato-motogp
MotoGP

Marco Bezzecchi operazione riuscita, quando tornerà? L'aggiornamento Aprilia

12 luglio 2026
Di Giannantonio caduta nel Warm Up MotoGP al Sachsenring, Germania
MotoGP

MotoGP Germania, Warm Up: Diggia distrugge la sua Ducati. Gli orari TV di oggi

12 luglio 2026
Nicolò Bulega
MotoGP

Nicolò Bulega-VR46, retroscena sulle trattative: "Servono sacrifici"

12 luglio 2026

Altre notizie

bezzecchi-operato-motogp

Marco Bezzecchi operazione riuscita, quando tornerà? L'aggiornamento Aprilia

MotoGP
valentino-rossi-goodwood-2026

Emozione al Goodwood Festival: Valentino Rossi e la sua M1 incantano il pubblico

Storie di Moto
Superbike Donington: Iker Lecuona cade in Superpole

SBK Donington: Lecuona torna sulla terra, il primo errore dopo il trionfo

Superbike
Di Giannantonio caduta nel Warm Up MotoGP al Sachsenring, Germania

MotoGP Germania, Warm Up: Diggia distrugge la sua Ducati. Gli orari TV di oggi

MotoGP
Superbike Donington: Analisi, le anti Ducati perdono andando più veloci

Analisi: Superbike da pazzi, le marche anti Ducati perdono andando più veloci

Paolo Gozzi Blog

Articoli popolari

Pedro Acosta e Marc Marquez

Guerra di sponsor e mercato piloti: KTM beffa Ducati

MotoGP
Superbike Donington: Danilo Petrucci venerei nero

Superbike: BMW a picco, Danilo Petrucci senza direzione

Superbike
Jack Miller

Jack Miller smentisce tutti i luoghi comuni sulla MotoGP

MotoGP
Gara MotoGP del Gran Premio di Germania 2026 al Sachsenring

MotoGP, Marquez professore al Sachsenring: la classifica piloti aggiornata dopo la Sprint

MotoGP
50000_JDR_R08_2026_Action-2_result

SBK: Bulega fine della striscia, il 90% non basta

Superbike

Loading