Guerra di sponsor e mercato piloti: KTM beffa Ducati

Durante il GP del Sachsenring KTM e Red Bull hanno ufficializzato il rinnovo del loro contratto in KTM. Le moto factory di Mattighofen continueranno a sfoggiare il logo del Toro sulle carene. Dietro il mercato piloti della MotoGP si cela anche una battaglia di sponsor, con Ducati che avrebbe provato a soffiare la partnership commerciale.

KTM rinnova con Red Bull

Nel 2027 entreranno in vigore i nuovi regolamenti della MotoGP, che ridurranno la cilindrata dei motori a 850cc e l'uso dell'aerodinamica. Il supporto finanziario del colosso delle bibite energetiche è una manna del cielo per KTM e i suoi dipendenti impegnati nel progetto. Le due azienda collaborano da venticinque anni in quasi tutte le discipline del motorsport, da quasi un decennio nel Motomondiale, conquistando titoli in Moto3, Moto2, oltre ad aver collezionato 7 vittorie e 38 podi nella classe regina con la KTM RC16.

Rumors Ducati-Red Bull

L'ufficializzazione del rinnovo contratto arriva in un momento clou per disegnare la griglia di partenza del prossimo anno. Da settimane si erano diffuse voci riguardo una possibile collaborazione tra Red Bull e il team Ducati factory, dopo l'arrivo di Pedro Acosta in rosso. Il pilota murciano è stato beniamino della Red Bull fin da quando ha iniziato a correre nelle categorie giovanili. Vedere Acosta sulla Desmosedici senza il logo del Toro sembrava impossibile. A ciò si aggiunga la figura di Marc Marquez, ambasciatore Red Bull da molti anni, prima che firmasse il suo primo contatto con Borgo Panigale.

Non solo. Il brand di Salisburgo è già main sponsor del team ufficiale Ducati nel Campionato del Mondo di Motocross. In passato ci sono stati colloqui tra Bologna e l'Austria, ma rimuovere Monster Energy dalle moto ufficiali della MotoGP non sarà facile, poiché ci sono contratti in essere che devono essere rispettati. Servirà tempo per sancire il nuovo connubio e per adesso Red Bull proseguirà con KTM.