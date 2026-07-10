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Supersport Donington Park: doppietta Yamaha con Can Oncu in pole

In Pista
di Andrea Periccioli
venerdì, 10 luglio 2026 alle 19:14
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Yamaha in grande spolvero nel Mondiale Supersport a Donington Park: Can Oncu regola Albert Arenas e si assicura la pole position.
Per l'ottavo appuntamento stagionale il Mondiale Supersport fa capolino a Donington Park con 12 piloti racchiusi in meno di 1" ed una Yamaha in grande forma. Questo il responso della Tissot Superpole, proponendo due R9 ai primi due posti della graduatoria con Can Oncu (Pata Yamaha Ten Kate Racing) ed Albert Arenas (AS BLU CRU Racing Team) separati tra loro di 301 millesimi.

ONCU IN POLE

Già in grado di salire sul podio in 6 distinte occasioni, Can Oncu ha iniziato con il piglio giusto il weekend sui saliscendi delle Midlands. Il motociclista turco, alla seconda pole position consecutiva, la quarta della stagione 2026, con un perentorio 1'28"650 si è assicurato allo scadere la miglior prestazione cronometrica a scapito di Albert Arenas, costantemente in cima al monitor dei tempi. Il capo-classifica di campionato, reduce dalla vittoria in Gara 2 di Misano, ha concluso secondo a precedere l'idolo di casa Tom Booth-Amos, sempre veloce a Donington Park con la Triumph Street Triple 765 RS del team PTR Triumph Factory Racing.

DEBISE SETTIMO

Alle spalle del terzetto di testa, da rimarcare la prestazione di Jeremy Alcoba, quarto ad aprire la seconda fila con la Kawasaki Ninja 636 di Kawasaki WorldSSP Team (Puccetti Racing). Accanto a lui: quinto Aldi Mahendra con la seconda Yamaha R9 di AS BLU CRU Racing Team, sesto Jaume Masia (Orelac Racing Verdnatura) con la migliore delle Ducati V2. Per trovare la ZXMOTO, rivelazione di questo avvio stagione con 5 vittorie all'attivo tutte a firma di Valentin Debise, bisogna scendere fino al settimo posto. Proprio l'ex Mondiale Moto2, più diretto inseguitore di Arenas a 56 punti di gap, scatterà dalla terza fila, mentre il suo compagno di squadra Federico Caricasulo (19°) è finito a terra alla Esses per poi essere trasportato al centro medico per gli accertamenti del caso.

DOMANI GARA 1

In un turno inframmezzato da una bandiera rossa per la prima di due scivolate alla Esses di Alessandro Zaccone (16°), Matteo Ferrari è undicesimo, seguito da Filippo Farioli (14°) e Mattia Casadei (17° nonostante una innocua caduta al tornantino Goddards). Scorrendo la classifica, Raffale De Rosa ha siglato il 21° tempo con QJMOTOR Factory Racing, 24° e 28° rispettivamente Leonardo Taccini e Jacopo Cretaro, con Andrea Giombini 29°. Riccardo Rossi, all'esordio con la Yamaha R9 di Cerba Yamaha Racing Team dopo il divorzio con Renzi Corse, non è andato oltre il 33° tempo, lasciandosi alle spalle soltanto Ana Carrasco. Domani Gara 1 con il via previsto alle 15 orario italiano.

FIM SUPERSPORT WORLD CHAMPIONSHIP 2026

Donington Park, Classifica Tissot Superpole
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