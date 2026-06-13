MOTOGPSUPERBIKE MOTOCROSS IN PISTA STORIE DI MOTO NOVITA’PAOLO GOZZI BLOGBOOKSHOP

Supersport Misano: La cinese sbanca gara 1, pokerissimo ZXMoto

In Pista
di Paolo Gozzi
sabato, 13 giugno 2026 alle 14:42
Supersport Misano: Valentin Debise sbanca gara 1 con la cinese ZXMoto
Fate largo ai cinesi: la ZXMoto perfettamente pilotata dal francese Valentin Debise ha vinto gara 1 del Mondiale Supersport a Misano. Spettacolare il duello con la Yamaha di Albert Arenas, ex iridato Moto2: il verdetto all'ultima curva è stato inequivocabile.
Questo è il quinto successo in tredici gare per la marca cinese. La 820RR non è ancora nei concessionari italiani, ma al debutto nel campionato delle derivate dalla serie sta volando, ben aldilà delle attese. I progettisti del gigante asiatico hanno fatto un mezzo capolavoro, l'altra parte del merito è per Evan Bros, la struttura ravennate che ha avuto il coraggio di accettare una sfida che sembrava piena di difficoltà. Nei programmi ZXMoto avrebbe dovuto arrivare nel 2027, anticipare il debutto è stato un ulteriore azzardo ma il coraggio premia gli audaci. Questo trionfo sulla pista di casa è il più dolce dei riconoscimenti.

Sfida sul filo

Albert Arenas ha messo subito all'angolo il compagno di marca Can Oncu, autore della pole. Nei primi giri il pacchetto è stato compatto, poi l'ex iridato ha alzato il ritmo allungando il plotoncino. Soltanto Debise è riuscito a reggere il ritmo. All'ultimo giro il francese ha cercato il varco al Tramonto, ma Arenas non è l'ultimo arrivato e ha chiuso la porta. Però non ha potuto fare niente al curvane: la ZXMoto è piombata con uno slancio incredibile, Debise ha tenuto aperto nella curva più difficile e il sorpasso decisivo è stato servito sul piatto. Arenas ha provato l'affondo disperato alla Misano, l'ultima curva: è andato dentro, è passato davanti ma nell'incrocio di traiettorie Valentin è stato furbo e abilissimo.

Mondiale apertissimo

La Supersport ci ha fatto nuovamente divertire e adesso anche la classifica generale riprende vita. Arenas ad Aragon aveva dato una bella sferzata, ma la ZXMoto è tornata sotto: 38 punti di ritardo. Ogni gara sarà una battaglia, a partire dalla rivincita di Misano. Gli altri due inseguitori però perdono terreno dalla vetta. Can Oncu è finito terzo, sarebbe un ottimo piazzamento di per sé, ma il divario dalla vetta è ancora più grande. Perde terreno anche Jaume Masia, che aveva recuperato in un baleno la scomoda posizione di partenza (decima casella) agganciandosi al gruppetto che si è giocato l'ultimo gradino del podio. Un'incomprensione con Tom Booth-Amos però è costata una caduta pesantissima. Adesso Masia è scivolato a 60 punti da Arenas.

Italiani OK

Alessandro Zaccone è stato il miglior italiano, quinto posto, davanti a Mattia Casadei. I ducatisti possono lecitamente puntare al podio in gara 2. Lo schieramento, definito in base ai giri veloci della prima sfida, vedrà in pole lo stesso Debise davanti a Arenas e Booth-Amos. In seconda linea Masia, Casadei e Oettl: il tedesco è caduto nelle prime fasi, scontrandosi con Matteo Ferrari. In tanti cercheranno rivincita.
Supersport Misano: classifica gara 1

Leggi anche

Supersport Aragon: Jaume Masia che rimontona, Matteo Ferrari che podioSupersport Aragon: Jaume Masia che rimontona, Matteo Ferrari che podio
Supersport Misano: Can Oncu la pole ruggente ma la cinese torna sottoSupersport Misano: Can Oncu la pole ruggente ma la cinese torna sotto
Se ti piacciono i contenuti di Corsedimoto puoi selezionarla come fonte preferita cliccando qui
Supersport

diPaolo Gozzi

Continua a leggere

loading

Potrebbe anche piacerti

AG Motorsport_result
In Pista

Da Yamaha a Honda: cambio epocale per AG Motorsport Italia nella Sportbike

12 giugno 2026
Supersport Misano: Can Oncu partirà in Superpole in gara 1
In Pista

Supersport Misano: Can Oncu la pole ruggente ma la cinese torna sotto

12 giugno 2026
munoz-injury-update-moto3
In Pista

Spavento al Balaton Park: Munoz in Spagna, stop a nuovi interventi. Come sta il pilota Moto3

12 giugno 2026

Altre notizie

Superbike Misano: Nicolò Bulega vince gara 1 a Misano

SBK Misano: Bulega uno squalo in Adriatico, gara 1 è marcia trionfale

Superbike
marquez-vinales-motogp

L'enigma Marquez-Vinales e il puzzle MotoGP 2027: non ci stiamo dimenticando qualcosa?

MotoGP
Superbike Misano: Nicolò Bulega firma l'ottava Superpole di fila

SBK Misano: Bulega ottava Superpole meraviglia, eguagliato il mito Jonathan Rea

Superbike
Superbike Misano: indiscrezioni sui primi riferimenti in vista del 2027

Superbike nuova era: come vanno le gomme Michelin? Le prime indiscrezioni

Superbike
Fabio Di Giannantonio

Di Giannantonio e Morbidelli: come l'Aprilia ha sorpassato Ducati

MotoGP

Articoli popolari

Pedro Acosta

Pedro Acosta rompe il silenzio su Ducati: "Sarà una grande sfida"

MotoGP
Nicolò Bulega pilota Aruba Ducati Superbike seduto nel box rosso del team

Bulega spiega: perché l'exploit di Lecuona in MotoGP è una vittoria della SBK

Superbike
Noriyuki Haga

Haga, Kagayama, Yanagawa: tre leggende Superbike tornano a correre in una gara!

In Pista
honda-motogp-sbk-mxgp

Stabilimento in fumo, risultati in picchiata: allarme rosso Honda tra MotoGP, SBK, MXGP

Storie di Moto
Superbike Misano: Nicolò Bulega super nelle prove del venerdi

SBK Misano: Bulega venerdi da fenomeno, Lecuona non c'è l'effetto MotoGP

Superbike

Loading