Moto2 e Moto3, allarme vivai azzurri: Italia in affanno, pochi lampi e tante incognite

Deboli segnali per l'Italia nel Motomondiale 2026: tra podi sporadici e zeri pesanti, il vivaio Moto2 e Moto3 preoccupa.

Possiamo dire che la situazione è molto critica a livello di talenti nel Motomondiale. L'abbiamo già detto, ma anche quest'anno tocca ribadirlo a metà stagione 2026. In MotoGP la situazione regge ancora, ma sono le nuove leve tra Moto2 e Moto3 che non emergono, se non con guizzi sporadici. È un momento complicato per i ragazzi italiani e probabilmente lo rimarrà ancora a lungo, sempre se non compaiono alcuni piloti interessanti dai campionati propedeutici, capaci però di emergere anche nel momento del difficile salto. Vediamo intanto la situazione 2026.

Moto2, italiani cercasi

I nostri italiani della categoria sono Celestino Vietti, Tony Arbolino e l'esordiente Luca Lunetta. Quest'ultimo può essere valutato solo in parte, essendo appunto il suo anno di apprendistato nella classe intermedia, anche se qualche segnale incoraggiante s'è visto: vanta due top 10, con la speranza che siano spunti di crescita per la seconda metà di campionato. Guardiamo ora agli esperti: Celestino Vietti ha messo a referto tre podi e una pole position, fino a Brno aveva sempre chiuso in top 10, ma ecco ad Assen e Sachsenring un doppio tonfo difficile da spiegarsi, che l'ha allontanato sensibilmente dai vertici della categoria. Tony Arbolino, purtroppo, è un punto di domanda: il ritorno con KALEX dopo la sfida Boscoscuro (con cui aveva ottenuto un podio) non sta pagando finora. Fatica nei vari turni, molte volte è passato per la Q1, non s'è mai avvicinato al podio. Un quadro critico...

Moto3, pochi segnali