Pritelli al fotofinish, Morosi e Cretaro sugli scudi: i risultati MotoJunior a Magny-Cours

Weekend MotoJunior elettrizzante a Magny-Cours, non mancano gli italiani protagonisti: ecco com'è andata.

Vittoria di Lorenzo Pritelli in Gara 2 Moto4, Giulio Pugliese purtroppo ha perso la leadership Moto3, Alessandro Morosi conquista un doppio podio in Moto2 e Jacopo Cretaro da wild card si distingue nella Stock. Weekend intenso e combattuto a Magny-Cours per i protagonisti del FIM MotoJunior, con il leader Moto2 che cala la doppietta, spagnoli protagonisti in Moto3 e in Gara 1 Moto4, trionfo di un beniamino di casa nella Stock. Ora tocca alla pausa, si riparte nel weekend del 6 settembre a Valencia, ma ecco intanto i risultati di questo evento.

Europeo Moto2

È questa la prima classe in azione sul tracciato francese: due gare, un unico vincitore, Milan Pawelec, che consolida la sua leadership in campionato. Nella prima corsa sfrutta al meglio un errore negli ultimi giri di Unai Orradre, in precedenza passato al comando. Più indietro, Alessandro Morosi deve sudarsi il 3° gradino del podio contro un altrettanto agguerrito Harrison Voight, riuscendo ad avere la meglio.

In Gara 2, soliti noti in vetta, con Unai Orradre che per buona parte della gara tiene il comando e sembra stavolta in grado di assicurarsi il successo. Fino a due giri dalla fine, quando Milan Pawelec sferra l'attacco e prende il comando: sarà la mossa decisiva per assicurarsi così la doppietta a Magny-Cours ed accumulare altro margine in testa alla classifica generale. Di nuovo sul terzo gradino del podio Alessandro Morosi, che chiude così un weekend solido sulla pista francese.

Moto4 European Cup

Lorenzo Pritelli, autore della pole position, è protagonista al comando fin dal via di Gara 1, Cristian Borrelli 3° in griglia è invece presto a terra... La battaglia è serrata fino alla fine, con anche Edoardo Savino tra gli aspiranti al podio, ma il finale a cinque non dice bene ai nostri piloti. Il capoclassifica Alvaro Lucas si prende la vittoria al traguardo, ma un passaggio sul verde all'ultimo giro consegna il successo a Victor Cubeles, al primo centro in campionato, completa il podio Mateo Marulanda. Lorenzo Pritelli ed Edoardo Savino completano l'agguerrita top 5 di questa prima corsa.

Tocca poi a Gara 2: Pritelli ha lo scatto migliore ed è subito in testa, ma come sempre si accende immediatamente la battaglia. Rimarranno in otto a contendersi vittoria e zona podio, incluso stavolta anche Borrelli che non commette errori. Alla fine però Lorenzo Pritelli non si fa beffare, arriva la vittoria al fotofinish su Alvaro Lucas e Victor Cubeles, con lui sul podio di questa seconda e ultima gara in Francia. Edoardo Savino per un soffio rimane giù dal podio, 7° Cristian Borrelli.

Moto3 Junior e Stock

La gara unica della categoria vedrà una lotta tutta spagnola e tra esordienti: Carlos Cano, ieri alla prima pole, e Fernando Bujosa in pochi giri diventeranno gli unici candidati per la vittoria. Un testa a testa serrato che infine vedrà Cano vincitore a Magny-Cours, e nuovo capoclassifica della generale, su Bujosa. Giulio Pugliese, leader di campionato fino a questo round, rimarrà indietro e si ritroverà poi nel gruppo di inseguitori a caccia del terzo gradino del podio, chiudendo infine in 10^ posizione. Terzo sarà Travis Borg, che sale così al 2° posto nella generale davanti all'italiano. Dei nostri, bel 5° posto di Matteo Gabarrini, nei 10 anche Leonardo Zanni.