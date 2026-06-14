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Show MotoJunior internazionale, le nuove stelle brillano a Estoril: segnatevi questi nomi

Storie di Moto
di Diana Tamantini
domenica, 14 giugno 2026 alle 18:30
motojunior-estoril
Il pupillo di Jorge Lorenzo, un filippino, un indonesiano, un maltese: chi sono le stelline del MotoJunior viste a Estoril.
Solo i nostri Edoardo Savino e Lorenzo Pritelli in Moto4, più Dennis Foggia in Gara 2 Moto2, mantengono alto l'onore tricolore a Estoril, ma non mancano anche altre storie. Un indonesiano, un maltese, un filippino... Per citare alcune delle nazionalità dei protagonisti non-spagnoli nella tappa MotoJunior a Estoril. In Moto4, ex ETC, sale sul podio il filippino Alfonsi Daquigan (in basso a destra). In Moto3 brillano i ragazzini appena arrivati dalla ETC, a cominciare dal vincitore indonesiano Kiandra Ramadhipa alla prima vittoria dopo appena tre gare in due round (in alto a destra) e dal maltese Travis Borg, 2° e al secondo podio stagionale (in basso a sinistra). Sappiamo già di più del polacco Milan Pawelec (ve l'abbiamo presentato qui), campione Moto2 in carica, oggi una vittoria e una scivolata... A podio per la prima volta anche un ragazzino spagnolo da evidenziare: in alto a sinistra nella foto c'è Victor Cubeles, primo pupillo di Jorge Lorenzo. Ve li presentiamo, assieme al riassunto del round di Estoril.

L'allievo di "Porfuera" in evidenza 

Motociclisticamente parlando, sono tutti giovanissimi che si sono dovuti spostare, presto o tardi, nella penisola iberica per poter coltivare la propria passione e crescere come piloti. Con l'eccezione del piccolo allievo (e tifoso) del pluricampione MotoGP Jorge Lorenzo, che è di Zaragoza: primo pilota della JL99 PERFORMANCE, da tempo all'attenzione anche di Chicho Lorenzo, il 15enne Victor Cubeles (farà 16 anni il prossimo Natale) viene considerato già da anni una promessa molto interessante del motociclismo spagnolo. Nel 2025 è approdato in European Talent Cup, ma non ha brillato, anzi è stato un anno d'esordio particolarmente difficile... Ora, con un anno d'esperienza in più, ecco il primo podio alla terza gara stagionale (Gara 2 a Estoril appunto), con risultati in progressione. Non dimentichiamo però che sta disputando anche la Moto3 del Campionato Italiano Velocità CIV, con due podi a referto in tre round. Tolto il giovane aragonese, altre nazionalità oggi hanno avuto un beniamino in evidenza.

Dall'Asia con furore 

Alfonsi Daquigan, filippino classe 2009 (17 anni ad ottobre), figlio del campione nazionale Superbike 2018, è cresciuto tra il paese natale e il Giappone, cogliendo vari successi, per poi passare in Asia Talent Cup, trampolino di lancio verso la European Talent Cup in cui ha debuttato l'anno scorso: da zeri a raffica nel 2025, al primo podio alla seconda corsa del 2026! Purtroppo non è fortunato in Gara 2 a Estoril, protagonista di uno sfortunato incidente con Mateo Marulanda... Passiamo poi a Kiandra Ramadhipa, e chi ci legge si ricorda questo nome, che abbiamo citato in occasione della bella partenza mondiale del connazionale Veda Pratama. Indonesiano, classe 2009 (17 anni da fare a dicembre), papà meccanico di moto appassionato di gare, una sorella ex pilota BMX, ha iniziato da piccolo in MX, ma è passato subito alla velocità. Si è fatto le ossa nei campionati nazionali, s'è poi distinto in ARRC e ATC, per poi approdare l'anno scorso in ETC (due vittorie e tre podi) ed in Rookies Cup. Il salto in Moto3, con un podio e una vittoria in tre gare, con P2 provvisoria in campionato, appare davvero promettente.

Da Malta alla Sicilia, poi la Spagna 

Promettente è anche il percorso di Travis Borg, maltese classe 2009 (17 anni il mese prossimo): il "capitolo italiano" è il successo nel 2022 in CNV Moto17 Sicilia. Il risultato di un percorso fatto proprio nell'isola tricolore che l'aveva portato a lasciare da parte il motocross per la velocità. Ma facciamo un passo indietro: conosce le due ruote a 5 anni, quando il papà gli sistema un piccola moto da cross. Qualche anno dopo arriva anche una minimoto, ma i suoi primi passi nelle gare sono appunto in motocross nel 2020, finché non comincia ad avere un occhio maggiormente di riguardo per la velocità: lo capisce nel 2022 con le gare in Sicilia, coronate dal successo citato, un punto di partenza di un percorso che proseguirà in Spagna. Dopo una wild card nel 2024, l'anno scorso debutta in ETC, con due quinti posti come migliori risultati. Quest'anno il salto in Moto3, in tre gare disputate in due round ha già messo a referto due podi ed è 3° in campionato.

I podi Moto4, Moto2, Moto3 e Stock 

Nella ex ETC non è davvero mancata la battaglia. Le vittorie sono andate ad Alvaro Lucas, ma un paio di italiani se la sono giocata per il podio. In Gara 1 ci ha pensato Edoardo Savino, 2° al traguardo e poi particolarmente sfortunato in Gara 2: un guaio alla sua Honda in griglia, la lotta contro il tempo del team Leopard, la partenza in grave ritardo e una gara quindi subito compromessa. C'è però Lorenzo Pritelli che lotta con le unghie e con i denti, chiudendo alla fine 2°. Due corse anche per l'Europeo Moto2: il campione in carica Milan Pawelec è in grande spolvero in Gara 1, ma incappa in un erroraccio in Gara 2 quand'era al comando. Riesce a limitare i danni con un 9° posto, mentre davanti è doppietta spagnola per Eric Fernandez e Unai Orradre, con Dennis Foggia che porta il guizzo tricolore (pilota-team-moto italiani) sul terzo gradino del podio.

Gare uniche per Moto3 e Stock 

Nel Mondialino, ieri pole position a sorpresa del giovane thailandese Kiattisak Singhapong (7° in gara), mentre i nostri portacolori non raccolgono molto. Solo Giulio Pugliese riesce a rimanere nel gruppo di testa fino alla fine, ma purtroppo deve "accontentarsi" infine del 4° posto. Gioiscono invece i rookie appena arrivati dalla ETC: l'indonesiano Kiandra Ramadhipa, il maltese Travis Borg 2°, lo spagnolo Carlos Cano, che compongono il podio. La Stock invece si rivela l'unica categoria totalmente dominata da piloti spagnoli: purtroppo i nostri ragazzi non sono mai della partita, la lotta per la vittoria sarà un 'triello' fra Yeray Ruiz, Miguel Bernal e Blai Trias, al traguardo in quest'ordine in appena 11 millesimi!
-> I risultati completi delle gare e le classifiche generali

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