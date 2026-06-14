Formula 1 Spagna: Hamilton scrive la storia! Eccola la prima in rosso

Lewis Hamilton come Michael Schumacher festeggia la prima vittoria con la Ferrari in Spagna. Secondo George Russell e terzo Lando Norris. Purtroppo fuori scena Andrea Antonelli e Charles Leclerc.

Lewis Hamilton vince il GP di Spagna con la Ferrari. Il sette volte Campione del Mondo firma la 107esima in Formula 1 ed ora attenzione perché anche nel mondiale 2026 si riapre clamorosamente. Questo grazie anche al ritiro di Andrea Kimi Antonelli che ha un problema alla sua W17 a poche battute dalla fine. Il Re è tornato e lo ha fatto vestito di rosso. Ha battezzato il matrimonio con la Rossa sulla stessa pista dove nel 1996 sotto il diluvio trovò la prima gioia in rosso Michael Schumacher.

Russell respira



Isack Hadjar con l'altra Red Bull è sesto davanti alle due Alpine con Pierre Gasly settimo e ottavo Franco Colapinto. Chiudono la zona punti le due Racing Bulls con Liam Lawson nono e decimo Arvid Lindblad. George Russell chiude secondo dietro la Virtual Safety Car finale per via del ritiro di Antonelli e anche il britannico si rimette in gioco in campionato. Scattato dalla pole ha sofferto con le sue gomme, ma questa volta la fortuna è dalla sua parte. Lando Norris chiude il podio con la McLaren ma non è mai stato della partita. Quarto Max Verstappen davanti ad Oscar Piastri.

Antonelli out come Leclerc ed Alonso

Finisce nel pianto la gara in Spagna di Antonelli e vede riavvicinarsi Hamilton e Russell. Fino a quel momento la condotta era stata egregia. Tanti ritiri illustri: Charles Leclerc con l'altra Ferrari e il padrone di casa Fernando Alonso. Il monegasco chiude con un altro zero e ora contro Lewis Hamilton la lotta interna nel box Ferrari sarà durissima.

Arrivo finale della GP di Spagna