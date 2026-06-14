MOTOGPSUPERBIKE MOTOCROSS IN PISTA STORIE DI MOTO NOVITA’PAOLO GOZZI BLOGBOOKSHOP

Formula 1 Spagna: Hamilton scrive la storia! Eccola la prima in rosso

Formula 1
di Riccardo Ventura
domenica, 14 giugno 2026 alle 18:54
1000101885
Lewis Hamilton come Michael Schumacher festeggia la prima vittoria con la Ferrari in Spagna. Secondo George Russell e terzo Lando Norris. Purtroppo fuori scena Andrea Antonelli e Charles Leclerc.
Lewis Hamilton vince il GP di Spagna con la Ferrari. Il sette volte Campione del Mondo firma la 107esima in Formula 1 ed ora attenzione perché anche nel mondiale 2026 si riapre clamorosamente. Questo grazie anche al ritiro di Andrea Kimi Antonelli che ha un problema alla sua W17 a poche battute dalla fine. Il Re è tornato e lo ha fatto vestito di rosso. Ha battezzato il matrimonio con la Rossa sulla stessa pista dove nel 1996 sotto il diluvio trovò la prima gioia in rosso Michael Schumacher.

Russell respira 

George Russell chiude secondo dietro la Virtual Safety Car finale per via del ritiro di Antonelli e anche il britannico si rimette in gioco in campionato. Scattato dalla pole ha sofferto con le sue gomme, ma questa volta la fortuna è dalla sua parte. Lando Norris chiude il podio con la McLaren ma non è mai stato della partita. Quarto Max Verstappen davanti ad Oscar Piastri.

Isack Hadjar con l'altra Red Bull è sesto davanti alle due Alpine con Pierre Gasly settimo e ottavo Franco Colapinto. Chiudono la zona punti le due Racing Bulls con Liam Lawson nono e decimo Arvid Lindblad.

Antonelli out come Leclerc ed Alonso

Finisce nel pianto la gara in Spagna di Antonelli e vede riavvicinarsi Hamilton e Russell. Fino a quel momento la condotta era stata egregia. Tanti ritiri illustri: Charles Leclerc con l'altra Ferrari e il padrone di casa Fernando Alonso. Il monegasco chiude con un altro zero e ora contro Lewis Hamilton la lotta interna nel box Ferrari sarà durissima.

Arrivo finale della GP di Spagna 

1000101883

Leggi anche

Formula 1: Le cartoline da Monaco, chi ride e chi piangeFormula 1: Le cartoline da Monaco, chi ride e chi piange
Formula 1 Spagna: Russell si prende la Pole ma Hamilton è lìFormula 1 Spagna: Russell si prende la Pole ma Hamilton è lì
"Come ho progettato il mio sogno" la biografia di Adrian Newey il "mago" dei tecnici di Formula 1. In vendita su Amazon e in tutte le librerie.

Foto: Formula 1

Lewis Hamilton

diRiccardo Ventura

Continua a leggere

loading

Potrebbe anche piacerti

Russell
Formula 1

Formula 1 Spagna: Russell si prende la Pole ma Hamilton è lì

13 giugno 2026
Norris
Formula 1

Formula 1: Il weekend spagnolo parte di color papaya, ma quante polemiche

12 giugno 2026
Barcellona (1)
Formula 1

Formula 1: Quando corrono in Spagna? Orari TV live e differite

09 giugno 2026

Altre notizie

Axel Bassani caduto con la Bimota nella gara Superbike a Misano

SBK, Axel Bassani illude Bimota e poi butta il podio: "Fa un po' male"

Superbike
motojunior-estoril

Show MotoJunior internazionale, le nuove stelle brillano a Estoril: segnatevi questi nomi

Storie di Moto
55410_JDR_R07_2026_Action_result

Sportbike Misano Gara 2: David Salvador vince e vola in testa

In Pista
Yari Montella festeggia sul podio Superbike a Misano Adriatico

Yari Montella, dai disastri alla rinascita: "Nel 2025 era stata colpa mia"

Superbike
Superspor Misano: Albert Arenas vince gara 2

Supersport Misano: Albert Arenas suntuoso, gara 2 è la svolta Mondiale?

In Pista

Articoli popolari

Luca Marini

Mercato piloti: Luca Marini acciuffa l'ultimo treno per la MotoGP

MotoGP
Fabio Di Giannantonio

Di Giannantonio e Morbidelli: come l'Aprilia ha sorpassato Ducati

MotoGP
marquez-vinales-motogp

Ducati e KTM con il fiato sospeso: Marquez e Vinales, il mercato MotoGP 2027 trema

MotoGP
Supersport Misano: Valentin Debise sbanca gara 1 con la cinese ZXMoto

Supersport Misano: La cinese sbanca gara 1, pokerissimo ZXMoto

In Pista
Somkiat Chantra

Cambia in corsa il regolamento Superbike: gli aiuti alla Honda non bastano

Superbike

Loading