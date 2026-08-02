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Mia Rusthen, dalla tragedia alla rinascita: un nuovo sogno per tornare nel paddock

Storie di Moto
di Diana Tamantini
domenica, 02 agosto 2026 alle 10:56
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Mia Rusthen, la rinascita: nel 2024 il grave incidente WorldWCR a Misano, ora è pronta per un nuovo sogno, si spera sempre a due ruote.
Due anni fa Mia Rusthen, una delle protagoniste del neonato Mondiale Femminile, era in ospedale in coma farmacologico per un gravissimo incidente nel round di Misano. Una misura medica decisa per contenere le conseguenze della lesione alla testa e della commozione cerebrale riportata dalla giovane pilota norvegese. Il recupero è stato lungo e difficile: ora ha 24 anni, ha lavorato duramente per riprendere il capitolo da pilota, anche a fine 2025 aveva ribadito questo suo obiettivo, ma alla fine sembra proprio abbia dovuto appendere il casco al chiodo. Non per questo è chiuso il capitolo corse: Rusthen ha ricominciato a studiare ed il sogno è ora di tornare quanto prima nel paddock delle due ruote in un'altra veste, magari da team manager o con una squadra sua?

Il nuovo capitolo di Mia Rusthen 

La giovane norvegese ha affidato ai canali social un breve post per raccontare qualcosa della sua attualità. "La vita non sempre va come previsto. Due anni fa, pensavo di essere schierata sulla griglia di partenza del Campionato del Mondo. Invece, la vita aveva altri piani. Anche se non gareggerò lì, non ho abbandonato il sogno. Forse un giorno tornerò nel paddock, ma in un ruolo diverso". La conferma quindi che non è possibile ricominciare da pilota dopo il grave incidente di due anni fa. Rusthen però ha già in mente qualcos'altro, anche se non scende nei dettagli per il momento. "Tra due settimane, inizierò un nuovo capitolo con l'inizio dei miei studi. È emozionante e un po' spaventoso, ma è bello poter finalmente andare avanti" ha sottolineato la giovane con entusiasmo. "Un nuovo sogno, un nuovo percorso e, si spera, un futuro che mi tenga comunque vicina allo sport che amo. Condividerò qui altri momenti della mia vita da studentessa e di questo nuovo viaggio, quindi grazie per seguirmi. Brindiamo a un nuovo inizio".

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WorldWCR

diDiana Tamantini

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