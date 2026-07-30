Rivoluzione green nei soccorsi: dalla Superbike arriva la prima ambulanza elettrica

Sembrava impossibile, invece è realtà: ecco la prima ambulanza completamente elettrica al mondo, dalla collaborazione anche con una squadra WorldSBK.

L'elettrico continua a compiere passi da gigante, stavolta con un'innovazione derivata dall'esperienza negli sport motoristici. Da Germania e Paesi Bassi, ecco in arrivo la prima ambulanza totalmente elettrica a livello mondiale, frutto di una collaborazione che ha coinvolto anche un team storico del paddock del Mondiale Superbike : Ten Kate Racing, pluricampione Supersport, che ha messo a disposizione tutta la sua esperienza di sviluppo e collaudo, diventando un vero e proprio laboratorio in cui le innovazioni vengono sviluppate, testate e validate nelle condizioni più estreme.

La squadra mondiale s'è affiancata a Motonext (progetto di innovazione sostenibile nel settore delle corse in Europa) ed all'esclusiva tecnologia di Envecotricity (innovativa startup tedesca che progetta e sviluppa veicoli elettrici e propulsori ad alte prestazioni). I lavori inizieranno a fine estate, sarà un passo avanti importante per un'assistenza medica sempre efficiente, ma più sostenibile.

Alcuni dettagli della prima ambulanza elettrica

Questo mezzo innovativo offre un'autonomia di oltre 350 km, una velocità massima di oltre 160 km/h che può mantenere ininterrottamente per 20 minuti, un innovativo sistema di batterie intercambiabili che elimina i tempi di inattività per la ricarica, una struttura leggera realizzata con compositi in fibra naturale e materiali riciclati, che riduce le emissioni di CO₂ durante l'intero ciclo di vita di circa il 90%. Il motorsport si conferma incubatrice di idee e soluzioni che possono portare a passi avanti concreti al di fuori delle piste, risolvendo quindi anche le sfide quotidiane. I dubbi chiaramente non mancavano, l'ambulanza totalmente elettrica per lungo tempo è stata considerata un'idea impossibile da realizzare.

Questo fino all'ultimo studio di fattibilità che ha confermato come questo progetto innovativo soddisfi tutti i requisiti medici e operativi, oltre a rispettare maggiormente l'ambiente, viste le emissioni ridotte rispetto ad un'ambulanza convenzionale. I lavori sul primo prototipo inizieranno subito dopo l'estate: non solo diventerà un nuovo punto di riferimento per l'assistenza medica di emergenza sostenibile, ma definirà anche un nuovo standard internazionale per lo sviluppo di veicoli di pronto intervento a zero emissioni.