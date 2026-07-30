Mercato MotoGP: terremoto tra i big, rivoluzione nel paddock 2027

Il mercato piloti ha stravolto la griglia di partenza della MotoGP in vista del 2027. E mancano ancora gli ultimi annunci ufficiali, con KTM Tech3 che ancora non ha ufficializzato la prossima line-up. Almeno cinque piloti "storici", tra cui Maverick Vinales , resteranno senza un contratto e potrebbero trovare fortuna altrove. O dire per sempre addio al mondo delle corse.

Vinales tagliato fuori da KTM

I grandi esclusi sono tutti over 30, hanno vinto almeno una gara nel campionato MotoGP e, nonostante l'esperienza, non hanno trovato una sella libera per il prossimo anno. In un paddock sempre più competitivo, i risultati contano più che mai e diversi nomi illustri saranno costretti a tentare una nuova avventura nel WorldSBK o addirittura a porre fine alla propria carriera professionistica.

Merita priorità il caso di Maverick Vinales, il pilota di maggior successo tra gli esclusi. Lo spagnolo ha collezionato 10 vittorie in MotoGP e 35 podi con tre diverse case costruttrici: Suzuki, Yamaha e Aprilia. Nel 2017 e 2019 ha chiuso al terzo posto con la M1, poi è iniziata una fase discendente, fino all'approdo in KTM e l'infortunio al Sachsenring di un anno fa, che ha incrinato la sua carriera. A 31 anni potrebbe decidere di appendere il casco al chiodo. Per certi versi "tradito" dalla Casa austriaca, che gli aveva promesso un posto nel team factory, poi la permanenza nel team satellite Tech3, infine il mancato rinnovo.

Il destino crudele di Rins

Ultima stagione in MotoGP anche per Alex Rins, che ha brillato ai tempi della Suzuki fino al 2022. L'apice della sua carriera nel 2020, quando ha concluso il Mondiale al terzo posto, mentre l'allora compagno di box Joan Mir vinse il titolo iridato. Con sei vittorie e 18 podi in MotoGP, Rins sembrava destinato a lottare per grandi risultati, ma le esperienze in Honda e Yamaha hanno stroncato i sogni di gloria. Nel periodo con la Yamaha non è mai andato oltre il 18° posto in classifica finale, settimo posto come miglior piazzamento in gara. Il suo futuro potrebbe essere in Superbike, ma difficilmente troverà spazio in un team ufficiale.

Miller non si regala alla SBK

Jack Miller è un altro grande nome che non dovremmo rivedere nel prossimo campionato MotoGP. Il 31enne australiano conta quattro vittorie nella classe regina e 23 podi, dopo aver corso per team come Honda, Ducati e KTM prima di approdare in Yamaha. Il WorldSBK sarebbe felice di accoglierlo, ma le sue pretese economiche rendono difficile la transazione. BMW e Honda potrebbero investire su di lui, anche se attualmente nessuno dei due marchi lo considera una priorità. In questa stagione MotoGP ha centrato solo una volta la top-10 ed è nettamente dietro a Fabio Quartararo, appena un gradino avanti al rookie Toprak Razgatlioglu.

BMW sulle tracce di Binder

Brad Binder è probabilmente il caso più eclatante. Il sudafricano ha vinto due gare in MotoGP e ha collezionato 11 podi, oltre a possedere uno stile di guida molto apprezzato per un possibile adattamento al Campionato del Mondo di Superbike. Fino a ieri era un elemento centrale per il progetto KTM. Le sue posizioni finali in campionato sono state: 11°, 6°, 6°, 4°, 5° e 11°. La scarsa competitività della moto austriaca ha pregiudicato i suoi risultati e oggi si ritrova a gravitare in 13esima posizione in classifica. Sebbene sia uno dei piloti che potrebbero lasciare la MotoGP, il suo profilo rimane molto interessante per altri costruttori. BMW è già sulle sue tracce, ma non c'è ancora nulla di ufficiale.

La griglia MotoGP 2027

Nel 2027 Ducati potrà contare ancora su Marc Marquez nel team factory, affiancato dal talentuoso Pedro Acosta. Nel team VR46, Fermin Aldeguer condividerà il box con Nicolò Bulega, mentre Gresini Racing schiera Daniel Holgado e Joan Mir.

Aprilia Racing punterà su Marco Bezzecchi e Pecco Bagnaia. In Trackhouse, Enea Bastianini farà squadra con Raul Fernandez.

Honda intraprenderà una nuova era con Fabio Quartararo, al fianco di Diogo Moreira e David Alonso. In LCR riconfermato Johann Zarco, che ha un altro anno di contratto con la squadra di Lucio Cecchinello.

Yamaha ha da tempo stretto la mano a Jorge Martin e Ai Ogura, che sta facendo molto bene in questa stagione. Pramac schiererà Toprak e lo spagnolo Izan Guevara.

KTM ha scelto Alex Marquez e Fabio Di Giannantonio per la squadra factory. Ancora non delineato lo schieramento di Tech3: in pole ci sono Luca Marini e Senna Angius