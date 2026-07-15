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Jack Miller chiede troppi soldi: la SBK rischia di saltare

MotoGP
di Luigi Ciamburro
mercoledì, 15 luglio 2026 alle 11:00
Jack Miller
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Il mercato piloti della MotoGP è agli sgoccioli, salvo improbabili colpi di scena la griglia di partenza del 2027 è disegnata. Jack Miller sarà fuori dai giochi, il suo contratto con il team Pramac Yamaha scade al termine di quest'anno. Il pilota australiano sta valutando diverse opzioni, tra cui il WorldSBK, ma anche lì potrebbe trovare le porte chiuse. E non per una questione atletica o tecnica...

Una richiesta "impossibile"

Per Jack Miller il salto nel campionato delle derivate di serie non è per nulla scontato. L'ostacolo principale riguarda i soldi, in quanto ha pretese molto elevate. Secondo indiscrezioni, la sua richiesta finanziaria si aggirerebbe intorno al milione di euro a stagione. Una cifra troppo alta rispetto a quanto richiesto dagli altri piloti della Superbike. Una richiesta "impossibile" anche per team di punta come Yamaha o Ducati. Iker Lecuona, per esempio, prende sui 150 mila €, più i premi. Differente la situazione in BMW dove Petrucci incassa 600 mila €, ingaggio forse superiore per Miguel Oliveira.
Attualmente sono disponibili solo quattro moto competitive. Un posto in BMW (Danilo Petrucci va via), un altro nel team ufficiale Ducati (Nicolò Bulega va in MotoGP con VR46), un altro in Honda se decideranno di allestite una struttura satellite e un'altra sella libera in Yamaha. Nei giorni scorsi si rincorrevano voci su un possibile approdo di Miller con la Casa di Iwata, ma fonti interne hanno smentito.
Jack Miller

I big della MotoGP verso la SBK

D'altronde le richieste salariali dell'australiano sono improponibili nel Mondiale SBK, quindi meglio proseguire con Vierge. A meno che Jack non decida di ridursi lo stipendio e a quel punto i dialoghi potrebbero riaprirsi. Molto dipenderà da BMW e Honda, gli unici costruttori a potersi permettere di sborsare un simile ingaggio, ma per ora nulla da fare. Non ci sono riscontri positivi.
Molti grandi nomi della MotoGP sono attualmente senza contratto per il prossimo anno. Piloti come Brad Binder, Franco Morbidelli, Alex Rins e Maverick Vinales si trovano senza una sella e la SBK fa gola a molti. In questo scenario sembra averla spuntata Luca Marini, ad un passo dalla firma con il team KTM Tech3.

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