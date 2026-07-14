Marc Marquez prepara l'assalto: "Un solo dettaglio da migliorare"

Marc Marquez domina al Sachsenring e si "riscopre" come candidato al titolo MotoGP. Dopo il GP d'Italia era a 102 punti dal vertice di classifica, adesso è a -18 e davanti a sé ha la pausa estiva, per cercare di recuperare la miglior condizione fisica. Il pilota di Cervera punta dritto al decimo titolo in carriera, dopo una prima parte di stagione in cui l'Aprilia sembrava la grande favorita.

La strategia di Marc

Il tracciato tedesco è storicamente terreno di conquista per Marc Marquez, grazie alla prevalenza di curve a sinistra, punto forte del fuoriclasse catalano. Ora la testa della classifica piloti è molto vicina, nonostante abbia saltato la gara domenicale di Le Mans e il weekend in Catalunya. Le vittorie in Ungheria, Repubblica Ceca e Germania, in concomitanza con la serie di quattro domeniche consecutive senza punti per Marco Bezzecchi, hanno riportato l'alfiere della Ducati in corsa per il titolo MotoGP 2026.

Sarà una seconda parte di campionato sicuramente ricca di colpi di scena. Difficile fare previsioni, anche per gli addetti ai lavori. "Non capisco niente. L’ho già detto nella gara precedente", ha commentato Marquez dopo il Sachsenring. Finora ha adottato una strategia semplice ma saggia: "Attacchiamo dove mi sento meglio e resistiamo quando ci troviamo su piste difficili".

Il piano per l'estate

La Desmosedici GP26 risponde perfettamente alle sue richieste, grazie anche ai continui interventi dei tecnici di Borgo Panigale a Mondiale in corso. Resta un solo vero punto debole: "Se vogliamo lottare per il campionato devo migliorare il braccio destro... Ci sono momenti in cui mi limito a pedalare; sono in sella, ma non posso usare il mio corpo. Quindi è lì che voglio concentrarmi".

La preparazione fisica e la fase di riabilitazione durante le tre settimane di stop saranno decisive. "Cercherò di impegnarmi al massimo per risvegliare alcuni muscoli che sono addormentati", ha sottolineato Marc Marquez. "E' l'unico aspetto da migliorare. Se ci riesco, posso lottare per il campionato. Altrimenti, proveremo a capire cosa possiamo fare ogni fine settimana".

Sfida con l'Aprilia

Gran parte del merito va sicuramente a quanto fatto dal sette volte campione MotoGP. Un'altra parte è da accreditare agli errori dei rivali, incapaci di essere costanti o alle prese con cadute e infortuni. "Quando un piano non è nelle tue mani, non puoi eseguirlo. Sto semplicemente cercando di dare il 100% quando conta, ma mi trovo in questa posizione più per gli errori degli altri piloti che per i miei (meriti). Ho fatto molto bene, sì, ma non ho fatto niente di straordinario."