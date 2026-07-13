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Bezzecchi a casa dopo l'intervento, Aprilia ottimista: la situazione del pilota MotoGP

MotoGP
di Diana Tamantini
lunedì, 13 luglio 2026 alle 18:18
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Aprilia Racing ha fornito un nuovo aggiornamento sulla situazione di Marco Bezzecchi dopo l'intervento alla spalla.
"Marco Bezzecchi è tornato a casa e a breve inizierà la riabilitazione fisica". È questo il messaggio dell'ultimo aggiornamento Aprilia sul suo pilota dopo l'infortunio occorsogli al Sachsenring. Ricordiamo una frattura completa e scomposta alla clavicola sinistra che ha portato all'immediato rientro in Italia per sottoporsi ad un intervento. Tutto è riuscito, il recupero di Marco Bezzecchi continuerà a casa ed ora avrà tutta la pausa estiva per tornare in forma, e non solo fisicamente. Aprilia ha bisogno di lui per la sfida al vertice in MotoGP 2026 e ha già dichiarato la speranza di riaverlo in forma per il Gran Premio della Gran Bretagna a Silverstone, in programma ad inizio agosto subito dopo la pausa estiva. Nel frattempo il pilota Aprilia avrebbe dovuto partecipare all'evento "Moto d'Italia - Cultura oltre la Pista" assieme al Ministro degli Esteri italiano, Antonio Tajani: Bezzecchi sarà comunque connesso in videocall, per chi volesse seguire questo è il link.

Bezzecchi e Aprilia, caccia al riscatto dopo lo stop

Al Mugello il vantaggio dell'allora leader iridato era già importante, nel giro di due mesi la situazione è drasticamente cambiata: Jorge Martin è passato al comando della generale MotoGP, Ai Ogura e Marc Marquez seguono da vicino, mentre Marco Bezzecchi è sceso in quarta posizione. Non lontanissimo dal compagno di squadra, ma il margine che aveva è letteralmente evaporato in pochissimi GP. Il fattaccio di Brno con successiva squalifica, gli zeri tra Sprint e GP, i pesanti incidenti: variabili importanti che, assieme al passo avanti di alcuni avversari, hanno letteralmente stravolto il quadro della classe regina del Motomondiale. Ora come detto è il momento della pausa estiva, pensando a rimettersi fisicamente ed a riassestarsi anche sul piano mentale, per ritrovare quella fiducia che serve per essere protagonisti. La seconda metà di campionato sarà un nuovo capitolo.

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Marco Bezzecchi

diDiana Tamantini

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