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Vi piace il Motocross di notte? Super show e leggende azzurre: com'è andata la prima Night Race

Motocross
di Diana Tamantini
lunedì, 13 luglio 2026 alle 12:43
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L'offroad sotto i riflettori: che spettacolo allo 04 Park di Dovizioso! Ecco com'è andato il weekend dell'Italiano Motocross.
La magia del motocross di notte: è quanto s'è visto lo scorso weekend allo 04 Park-Monte Coralli di Andrea Dovizioso, che ha ospitato la "prima volta" speciale del campionato tricolore. In pista Jan Pancar, dallo scorso round leader MX1, ha consolidato la prima posizione con un doppio successo, mentre in MX2 ha trionfato Maxime Grau, anche se Valerio Lata rimane capoclassifica di categoria.
Tra i protagonisti anche il primo terzetto capace di trionfare per la prima volta al Motocross delle Nazioni: Andrea Bartolini, Alessio Chiodi e Claudio Federici, primi re tricolori del MXoN (nella prima foto a seguire), hanno realizzato un giro d'onore celebrativo davanti al pubblico in festa, che grazie alla conversazione con "Dovi" e Giovanni Copioli, presidente FMI, ha raccolto aneddoti e curiosità dal super trio azzurro.
Tuffo nel passato coi primi campioni del Motocross delle Nazioni. Foto: Dani Guazzetti
Tuffo nel passato coi primi campioni del Motocross delle Nazioni. Foto: Dani Guazzetti

I risultati delle gare allo 04 Park

Molto partecipate anche le sessioni autografi dei piloti MX2 ed MX1. Prima Valerio Lata, Nicolò Alvisi e Maxime Grau, poi Alessandro Lupino, Jan Pancar e Isak Gifting si sono messi a disposizione degli appassionati di ogni età. Tocca poi alla pista: Jan Pancar (KTM) nella MX1 ha vinto il quinto round del tricolore grazie a una doppietta mantenendo la testa della classifica. Completano il podio di giornata Isak Gifting (Yamaha) e Nicholas Lapucci (Honda), nella generale lo sloveno è appunto al comando su Ivo Monticelli (Kawasaki) e Alessandro Lupino (Ducati).
In MX2 invece il migliore di giornata è stato Maxime Grau (Honda), in trionfo in Gara 1 su Simone Mancini (Ducati) e Nicolò Alvisi (Honda), mentre in Gara 1 il successo va al pilota di casa Valerio Lata (Honda) davanti a Grau e Mancini. Nonostante l'8° posto di giornata, Lata rimane comunque il capoclassifica della generale, davanti proprio a Maxime Grau ed a Simone Mancini. Risultati a parte, spicca lo spettacolo sotto i riflettori, particolarmente apprezzato dal folto pubblico accorso allo 04 Park per assistere a questo evento speciale del Campionato Italiano Motocross Prestige.
Da sinistra: Jan Pancar, vincitore e leader MX1, e Maxime Grau, vincitore MX2. Foto: Dani Guazzetti
Da sinistra: Jan Pancar, vincitore e leader MX1, e Maxime Grau, vincitore MX2. Foto: Dani Guazzetti

Night Race una pietra miliare del movimento MX

"Questa prima edizione della Night Race è stata davvero emozionante". Tra la pista e gli eventi collaterali, è stata una prima volta di successo, come evidenzia Copioli. "Ringrazio Andrea Dovizioso e tutto il suo Moto Club, il promoter FXAction e le istituzioni presenti per il grande gioco di squadra fatto insieme a noi. La riuscita della Night Race deve essere da ulteriore stimolo per cercare sempre nuove soluzioni volte alla diffusione e alla crescita del nostro movimento".
Andrea Dovizioso, MX Prestige. Foto: Dani Guazzetti&nbsp;
Andrea Dovizioso, MX Prestige. Foto: Dani Guazzetti 
Non meno emozionato Andrea Dovizioso: "Una giornata lunga ed entusiasmante, che ho vissuto in prima persona da vero appassionato. Ringrazio tutto il mio staff, il promoter e la Federazione, con cui stiamo facendo davvero un bel lavoro. Il nostro obiettivo è continuare a crescere, organizzare gare rilevanti e proseguire il nostro cammino, di cui la Night Race è una pietra miliare".

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