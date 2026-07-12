Superbike, Bulega torna a fare la voce grossa: "Con questa Ducati è tutto facile"

Dopo aver perso l'imbattibilità nel Mondiale Superbike, Nicolò Bulega torna a dettare legge: doppietta nella domenica di Donington Park.

"Oggi ero al 90%, mentre Iker ha spinto al 100%: mi è mancato quel 10% che spero di trovare domani". Così ieri Nicolò Bulega aveva giustificato il secondo posto in Gara 1, Così ieri Nicolò Bulega aveva giustificato il secondo posto in Gara 1, battuto dal suo compagno di squadra Lecuona . Missione compiuta, verrebbe da dire. Incassata la prima parziale battuta d'arresto dopo uno straordinario filotto di 25 affermazioni consecutive nel Mondiale Superbike, il motociclista emiliano si è rifatto con gli interessi nella domenica di Donington Park. Vittoria nella Superpole Race, bis in Gara 2, riaffermando la propria netta ed incontrastata supremazia.

RITORNO ALLA NORMALITÀ

"Una super domenica, sono molto felice. Ero deluso per il risultato di Gara 1, per non essermi giocato bene le mie carte, anche se Iker si è meritato il successo. Ringrazio il team per lo splendido lavoro che ci ha permesso di risolvere le criticità riscontrate sabato, mi sentivo molto più agio sulla moto ed ho potuto guidare come voglio io", ha spiegato il Campione del Mondo Supersport 2023. Curiosità: prima di questa doppietta, i saliscendi delle Midlands rappresentavano l'unico tracciato del calendario dove non era mai salito sul gradino più alto del podio tra le Superbike. "Il mio stile di guida non si sposa granché con il layout di Donington, a causa specialmente degli ultimi due settori. Quel che conta è non aver mollato. Oggi siamo migliorati notevolmente rispetto ad ieri".

LECUONA SBAGLIA E PAGA

Che il vento fosse cambiato lo si era intuito fin dalla Superpole Race, con la prima vittoria di giornata servita su un piatto d'argento a Nicolò Bulega in virtù della contemporanea uscita di scena di Iker Lecuona, finito mestamente a terra alla Goddards con l'altra Ducati Panigale V4 R vestita con i colori Aruba.it Racing - Ducati nel corso del secondo giro quando si trovava al comando. "Ad inizio gara stavo avendo qualche difficoltà a sorpassare Montella. Quando sono riuscito a sopravanzarlo, ho impostato il mio ritmo. Iker poi è caduto... è difficile sapere come sarebbe andata a finire senza la sua scivolata".

FESTA DUCATI NEL WORLD SUPERBIKE

L'originario di Montecchio Emilia è salito a quota 41 vittorie in carriera nel Mondiale Superbike in una giornata di festa per Ducati e tutto lo squadrone Aruba.it Racing - Ducati, assicuratisi in un sol colpo il (doppio) titolo costruttori e team. "Una stagione fin qui incredibile", l'ammissione di Nicolò Bulega. "Ottimi piloti, ottima squadra, ottima moto. Grazie a questi ingredienti diventa facile raggiungere grandi traguardi".

PRIMO MATCH POINT

Archiviato il weekend di Donington Park, piloti e team del WorldSBK osserveranno una prolungata sosta. Il prossimo appuntamento è fissato al Circuit de Nevers Magny-Cours in data 4-6 settembre, potenzialmente decisivo per l'assegnazione del titolo iridato 2026. Nicolò Bulega si presenterà in Francia con un colossale vantaggio in campionato di 131 punti nei confronti di Iker Lecuona. "Non ci penso", ha tagliato corto. "So che posso laurearmi Campione del Mondo Superbike con largo anticipo, ma per me la cosa più importante è vincere quante più gare possibile, ragionando step by step. Mi piace vincere".

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