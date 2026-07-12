Il weekend Superbike in Inghilterra termina con un altro podio tutto Ducati, che si aggiudica il mondiale costruttori: la concorrenza fa fatica.
Sabato abbiamo assistito alla prima vittoria di Iker Lecuona nel WorldSBK, domenica c'è stata la doppietta Superpole Race-Gara 2 di Nicolò Bulega
, che a Donington Park non aveva mai vinto prima di oggi. Lo spagnolo può recriminare per la caduta nella "sprint", avvenuta mentre era leader con un po' di margine sugli inseguitori. Essersi ritirato lo ha poi costretto a partire dalla decima casella della griglia nell'ultima manche, dove la rimonta si è fermata alla seconda posizione. Nella classifica generale il distacco tra i due piloti Aruba Ducati è altissimo: 133 punti. Per la corsa al titolo mondiale non c'è storia, finirà nelle mani di Bulegas
, si tratta solo di vedere quando avverrà. Intanto, sabato Aruba Ducati ha vinto il titolo team e domenica Ducati si è aggiudicata quello costruttori.
Ottimo weekend di Yari Montella, sempre sul podio e in grado di consolidare la sua terza piazza nella classifica generale e la prima in quella riservata ai piloti indipendenti. Il Barni Spark Racing Team sta continuando a fare un grande lavoro, raccogliendo risultati importanti con l'avellinese, mentre Alvaro Bautista è più in difficoltà. Il primo non ducatista del Mondiale è Alex Lowes su Bimota, in Gara 2
è stato sconfitto dal compagno di squadra Axel Bassani dopo aver avuto la meglio nelle altre due manche. Bimota è anche il secondo migliore costruttore della griglia Superbike, seppur a distanza siderale da Ducati.
Superbike, round Donington Park: le nuove classifiche piloti e costruttori
Ducati vince il titolo mondiale costruttori SBK 2026
MONDIALE PILOTI SBK
- Nicolò Bulega 491 punti
- Iker Lecuona 358
- Yari Montella 211 punti
- Alex Lowes 182 punti
- Sam Lowes 177 punti
- Axel Bassani 153
- Lorenzo Baldassarri 145
- Garrett Gerloff 110
- Alvaro Bautista 107
- Miguel Oliveira 106
- Andrea Locatelli 99
- Alberto Surra 95
- Tarran Mackenzie 81
- Xavi Vierge 80
- Thomas Bridewell 59
- Danilo Petrucci 48
- Remy Gardner 45
- Stefano Manzi 34
- Michael van der Mark 23
- Somkiat Chantra 8
- Tetsuta Nagashima
- Jonathan Rea 6
- Bahattin Sofuoglu 4
- Mattia Rato 2
- Ryan Vickers 1
MONDIALE COSTRUTTORI SBK
- Ducati 471 punti
- Bimota 207
- BMW 132
- Yamaha 124
- Kawasaki 100
- Honda 18