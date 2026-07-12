MOTOGPSUPERBIKE MOTOCROSS IN PISTA STORIE DI MOTO NOVITA’PAOLO GOZZI BLOGBOOKSHOP

Mondiale SBK 2026: classifica piloti e costruttori aggiornate dopo Donington

Superbike
di Matteo Bellan
domenica, 12 luglio 2026 alle 17:25
Partenza della gara Superbike al Donington Park Circuit
Mondiale Superbike 2026: classifiche piloti e costruttori aggiornate dopo Donington
Aggiungi come fonte preferita su Google
Il weekend Superbike in Inghilterra termina con un altro podio tutto Ducati, che si aggiudica il mondiale costruttori: la concorrenza fa fatica.
Sabato abbiamo assistito alla prima vittoria di Iker Lecuona nel WorldSBK, domenica c'è stata la doppietta Superpole Race-Gara 2 di Nicolò Bulega, che a Donington Park non aveva mai vinto prima di oggi. Lo spagnolo può recriminare per la caduta nella "sprint", avvenuta mentre era leader con un po' di margine sugli inseguitori. Essersi ritirato lo ha poi costretto a partire dalla decima casella della griglia nell'ultima manche, dove la rimonta si è fermata alla seconda posizione. Nella classifica generale il distacco tra i due piloti Aruba Ducati è altissimo: 133 punti. Per la corsa al titolo mondiale non c'è storia, finirà nelle mani di Bulegas, si tratta solo di vedere quando avverrà. Intanto, sabato Aruba Ducati ha vinto il titolo team e domenica Ducati si è aggiudicata quello costruttori.
Ottimo weekend di Yari Montella, sempre sul podio e in grado di consolidare la sua terza piazza nella classifica generale e la prima in quella riservata ai piloti indipendenti. Il Barni Spark Racing Team sta continuando a fare un grande lavoro, raccogliendo risultati importanti con l'avellinese, mentre Alvaro Bautista è più in difficoltà. Il primo non ducatista del Mondiale è Alex Lowes su Bimota, in Gara 2 è stato sconfitto dal compagno di squadra Axel Bassani dopo aver avuto la meglio nelle altre due manche. Bimota è anche il secondo migliore costruttore della griglia Superbike, seppur a distanza siderale da Ducati.

Superbike, round Donington Park: le nuove classifiche piloti e costruttori

Ducati vince il titolo mondiale costruttori Superbike 2026
Ducati vince il titolo mondiale costruttori SBK 2026
MONDIALE PILOTI SBK
  1. Nicolò Bulega 491 punti
  2. Iker Lecuona 358
  3. Yari Montella 211 punti
  4. Alex Lowes 182 punti
  5. Sam Lowes 177 punti
  6. Axel Bassani 153
  7. Lorenzo Baldassarri 145
  8. Garrett Gerloff 110
  9. Alvaro Bautista 107
  10. Miguel Oliveira 106
  11. Andrea Locatelli 99
  12. Alberto Surra 95
  13. Tarran Mackenzie 81
  14. Xavi Vierge 80
  15. Thomas Bridewell 59
  16. Danilo Petrucci 48
  17. Remy Gardner 45
  18. Stefano Manzi 34
  19. Michael van der Mark 23
  20. Somkiat Chantra 8
  21. Tetsuta Nagashima
  22. Jonathan Rea 6
  23. Bahattin Sofuoglu 4
  24. Mattia Rato 2
  25. Ryan Vickers 1
MONDIALE COSTRUTTORI SBK
  1. Ducati 471 punti
  2. Bimota 207
  3. BMW 132
  4. Yamaha 124
  5. Kawasaki 100
  6. Honda 18

Leggi anche

Analisi: Superbike da pazzi, le marche anti Ducati perdono andando più velociAnalisi: Superbike da pazzi, le marche anti Ducati perdono andando più veloci
SBK Donington: Lecuona torna sulla terra, il primo errore dopo il trionfoSBK Donington: Lecuona torna sulla terra, il primo errore dopo il trionfo
Nicolò Bulega

diMatteo Bellan

Continua a leggere

loading

Potrebbe anche piacerti

Superbike Donington: Nicolò Bulega vince anche gara 2
Superbike

SBK Donington: Si torna al solito tran tran, Nicolò Bulega non vacilla

12 luglio 2026
Superbike Donington: Iker Lecuona cade in Superpole
Superbike

SBK Donington: Lecuona torna sulla terra, il primo errore dopo il trionfo

12 luglio 2026
Superbike Donington: Analisi, le anti Ducati perdono andando più veloci
Paolo Gozzi Blog

Analisi: Superbike da pazzi, le marche anti Ducati perdono andando più veloci

12 luglio 2026

Altre notizie

piloti-morti-alpe-adria-brno

Weekend nero del motociclismo: doppia tragedia a Brno durante una gara Alpe Adria

In Pista
Superbike Donington: Nicolò Bulega vince anche gara 2

SBK Donington: Si torna al solito tran tran, Nicolò Bulega non vacilla

Superbike
Superport Donington: Tom Booth-Amos vince anche gara 2

Supersport: Booth-Amos fa ruggire la Triumph, Donington è casa loro

In Pista
Marc Marquez, Alex Marquez e Diggia nella gara MotoGP al Sachsenring

MotoGP, Marquez fa 12+1 e si conferma il SachsenKing: la classifica piloti aggiornata

MotoGP
bezzecchi-operato-motogp

Marco Bezzecchi operazione riuscita, quando tornerà? L'aggiornamento Aprilia

MotoGP

Articoli popolari

Pedro Acosta e Marc Marquez

Guerra di sponsor e mercato piloti: KTM beffa Ducati

MotoGP
Superbike Donington: Danilo Petrucci venerei nero

Superbike: BMW a picco, Danilo Petrucci senza direzione

Superbike
Gara MotoGP del Gran Premio di Germania 2026 al Sachsenring

MotoGP, Marquez professore al Sachsenring: la classifica piloti aggiornata dopo la Sprint

MotoGP
50000_JDR_R08_2026_Action-2_result

SBK: Bulega fine della striscia, il 90% non basta

Superbike
bezzecchi-post-crash-sachsenring

Bezzecchi botto e lesione, rientro immediato in Italia. Come sta il pilota Aprilia

MotoGP

Loading