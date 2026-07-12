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SBK Donington: Lecuona torna sulla terra, il primo errore dopo il trionfo

Superbike
di Paolo Gozzi
domenica, 12 luglio 2026 alle 12:26
Superbike Donington: Iker Lecuona cade in Superpole
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Il volo di Iker Lecuona è durato poco: dopo la gioia per il primo trionfo Superbike dopo 140 tentativi, lo spagnolo ha sprecato la Superpole Race finendo a terra alla Goddard al secondo giro. Cioccolatino servito sul piatto di Nicolò Bulega, che così ha già ricominciato a vincere. Ma che Yari Montella!
Lo spagnolo anche stavolta è partito a razzo, cancellando la pole del compagno di squadra. Con Bulega stoppato da uno Yari Montella sempre più convincente, la strada verso la seconda vittoria del week end sembrava spianata. Invece Lecuona ha perso l'avantreno in ingresso del rampino finale, e addio sogni di gloria. Per Nicolò Bulega però c'era ancora di risolvere la pratica Montella. Il pilota campano del team Barni (già riconfermato per il 2027) ha condotto i suoi bellissimi tre giri al comando della corsa. Poi il Cannibale ha deciso che bastava così, e con un veemente attacco alla Melbourne ha risolto la pratica. Sono 22 vittorie in 23 gare, la sconfitta del giorno prima è già cancellata. Iker Lecuona pregiudica anche gara 2: dovrà partire dalla quarta fila, in decima casella. E'un jolly pazzesco per Nicolò, che non ne avrebbe proprio bisogno.
Superbike Donington: Yari Montella decimo podio in stagione

Siamo già ai verdetti Mondiali!

E' appena luglio, ma per il team Aruba.it è già tempo di festeggiare il titolo iridato per squadre. Mancano ancora quattro round completi più l'ultima sfida qui a Donington, giusto per ribadire che razza di dominio abbia fatto registrare la formazione ufficiale della marca italiana. Ma non basta: a fine gara 2 Ducati potrà mettere in bacheca anche il più significativo titolo Costruttori. Non è la prima che la Rossa strapazza tutti in Superbike, ma un campionato chiuso ermeticamente già a luglio non si era mai visto...

La mossa disperata

Per Yari Montella è il decimo podio 2025, un bottino coi fiocchi per il miglior indipendente su piazza. Il podio è stato completato da Sam Lowes, accompagnato in parco chiuso dall'immagine del titolare del team, Marc van der Straten, scomparso domenica scorsa. I piloti Ducati al gran completo sono partiti con la stessa scelta di gomme della gara lunga, cioè SC1 anteriore e soffice SCX al posteriore. Invece chi non aveva niente da perdere ha azzardato la qualifica, ma non è servito per avvicinare le astronavi in rosso. Xavi Vierge, con la Yamaha, è finito ottavo pagando otto secondi al vincitore, più o meno uno al giro.

Ora la resa dei conti

La Superbike dopo Donington andrà in vacanza per due mesi: se ne riparla il 5-6 settembre a Magny Cours, in Francia. Alla ripresa resteranno appena quattro round: Magny Cours, Cremona, Estoril e Jerez. Ma intanto sul piatto c'è una fiammeggiante gara 2: il via alle 16:30 Italiane, per evitare la concomitanza oraria con la MotoGP in Germania. Fra i due ducatisti chi andrà in ferie con il sorriso stampato sul volto?
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Superbike Donington: Superpole Race, la classifica

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