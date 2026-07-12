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MotoGP Germania, Warm Up: Diggia distrugge la sua Ducati. Gli orari TV di oggi

MotoGP
di Matteo Bellan
domenica, 12 luglio 2026 alle 10:00
Di Giannantonio caduta nel Warm Up MotoGP al Sachsenring, Germania
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Il campione in carica si prende anche il Warm Up al Sachsenring ed è il favorito per la corsa del pomeriggio: scivolata pesante per Di Giannantonio, ma sta bene.
Marc Marquez sigla il miglior tempo nel Warm Up MotoGP del Gran Premio di Germania. Nei 10 minuti utili per lavorare in ottica gara l'autore della pole position e il vincitore della sprint race è stato il più veloce in 1'20"119.
Secondo crono di Fabio Di Giannantonio, che a meno di un minuto dalla fine è caduto in curva 8. Si è rialzato quasi subito, però qualche colpo l'ha preso nella carambola che lo ha fatto rotolare sulla ghiaia. Niente di serio, piccole contusioni al collo e al coccige. La sua Ducati è pesantemente danneggiata. Da segnalare che il pilota romano stava usando l'ultimo codone evoluzione sulla sua Desmosedici, lo stesso adottato anche da Marquez.

MotoGP Sachsenring, risultati Warm Up: tempi e classifica

Terzo tempo di Alex Marquez, secondo nella Sprint e che vorrebbe salire sul podio anche nella gara lunga di oggi pomeriggio. Nella top 5 della classifica del Warm Up anche Fabio Quartararo e Jack Miller, che però difficilmente saranno in quelle posizioni con le loro Yamaha.
Pecco Bagnaia settimo, alle spalle dell'Aprilia di Raul Fernandez. Solo quattordicesimo Jorge Martin, leader del Mondiale MotoGP. Il pilota del team Aprilia Racing sta avendo qualche difficoltà al Sachsenring.
Classifica tempi Warm Up MotoGP Sachsenring, Germania
MotoGP Germania, risultati Warm Up: tempi e classifica al Sachsenring

GP Germania 2026: gli orari-tv streaming delle gare

Oggi tutte le gare del Gran Premio di Germania verranno trasmesse in diretta TV da Sky Sport MotoGP e anche dal canale in chiaro TV8. Per la diretta streaming sono a disposizione i servizi Sky Go, NOW e il sito TV8.it. Di seguito gli orari.
  • Ore 11: Moto3 – Gara
  • Ore 12.15: Moto2 – Gara
  • Ore 14: MotoGP - Gara

La griglia di partenza MotoGP

1. Marc Marquez (Ducati)
2. Alex Marquez (Ducati)
3. Fabio Di Giannantonio (Ducati)
4. Raul Fernandez (Aprilia)
5. Ai Ogura (Aprilia)
6. Fabio Quartararo (Yamaha)
7. Jorge Martin (Aprilia)
8. Pedro Acosta (KTM)
9. Pecco Bagnaia (Ducati)
10. Franco Morbidelli (Ducati)
11. Jack Miller (Yamaha)
12. Joan Mir (Honda)
13. Luca Marini (Honda)
14. Brad Binder (KTM)
15. Enea Bastianini (KTM)
16. Toprak Razgatlioglu (Yamaha)
17. Alex Rins (Yamaha)
18. Diogo Moreira (Honda)
19. Maverick Vinales (KTM)
20. Cal Crutchlow (Honda)

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Fabio Di Giannantonio

diMatteo Bellan

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