MXGP, Alberto Forato rivela la sua battaglia segreta: "È un incubo"

Alberto Forato sta affrontando un problema di salute non da poco: le parole del pilota Fantic MXGP

Ci sono battaglie nascoste, fuori dalle piste, che spesso i piloti non raccontano. Alberto Forato, pilota veneto di Fantic nel Mondiale MXGP, ha invece scelto di spiegare il problema di salute che lo sta condizionando nell'ultimo periodo: un'infezione batterica ai polmoni. Dopo due stagioni complicate da pesanti infortuni, un'altra tegola per il pilota #303 di Cavaso del Tomba, che nonostante il guaio non vuole usarla come scusa, anche se chiaramente sta influenzando pesantemente i suoi allenamenti ed il suo rendimento durante i GP. L'obiettivo è solo archiviare il più presto possibile quello che definire "un incubo", anche perché al momento è pure difficile pensare al futuro: ha un contratto di un solo anno con Fantic, per la prima volta è pilota factory, ma il mercato motocross si sta già muovendo.

Il problema di Alberto Forato

"Al momento sto combattendo contro un'infezione da Mycoplasma pneumoniae. Si tratta di un'infezione batterica che colpisce i polmoni e l'apparato respiratorio". In un'intervista a "Mi ha debilitato molto. Il mio sistema immunitario è praticamente inesistente in questo momento, soffro di stanchezza costante, ho pochissime energie ed è molto difficile allenarmi e recuperare come dovrei. È quasi un mese che mi sento così, stavamo cercando di capire di cosa si trattasse: quando sono andato dal medico, dopo tutti gli esami è emersa questa diagnosi". . In un'intervista a GateDrop , Alberto Forato spiega così la sua situazione attuale.

Non una cosa da nulla per un atleta professionista... "È una delle sensazioni peggiori" ha ammesso il 26enne veneto di Fantic. "Ogni allenamento e ogni gara sono molto più difficili del dovuto perché il mio corpo non è in grado di dare il 100% e nemmeno di recuperare". Il calendario MXGP è andato avanti in maniera piuttosto fitta, con tripli eventi consecutivi e quindi una tabella di marcia piuttosto faticosa per tutti i piloti. Ora sta riposando, la prossima settimana tocca un nuovo evento in Gran Bretagna. "Devo essere paziente e cercare di recuperare presto, ma in questi casi non c'è un tempo da seguire. L'obiettivo è solo uscirne, è un incubo".